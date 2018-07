Rantakausi on alkanut rauhallisesti – Tuirassa puututtu laiturilta hyppimiseen ja koirien ulkoiluttamiseen

Uimavalvojat puuttuvat laiturilta hyppimiseen ja koirien ulkoiluttamiseen. Grillaajiakin on hätistelty.

Oulun uimarannoilla aloitettiin rantavalvonta tällä viikolla. Vaihtelevan sään vuoksi rannoille ei vielä ole tullut suurta ryntäystä.

– Tämä on ihan normaalia. Suomen kesä on monimuotoinen, sanoo Tuiran uimarannalla valvova Pekka Hurskainen.

Tämä on Hurskaisen 11. kesä rantavalvojana. Hän, kuten muutkin valvojat, on uimaopettaja ja työskentelee rantakauden ulkopuolella uimahallissa. Valvonta on mukavaa vaihtelua halliolosuhteisiin.

Pelastustehtäviin rantavalvojan tarvitsee Hurskaisen mukaan lähteä harvoin.

– Toiveissa olisi tietysti, että ei koskaan.

Yleistä turvallisuustoimintaa valvojien päiviin sen sijaan mahtuu, ilmojen lämmetessä ja ihmismäärän kasvaessa melko runsaastikin. Merkittävä syy tähän on se, että uimarannan lähelle tullaan hyvällä säällä nauttimaan alkoholia.

– Ja alkoholihan tuo usein kovan innon ja halun näyttää, mihin pystyy, Hurskainen sanoo.

Ihmiset muun muassa saattavat yrittää uida Oulujoen toiselle rannalle. Joskus myös vesiskoottereiden ja veneiden kuljettajat tulevat esittelemään taitojaan. Hurskainen muistuttaa, että rannan lähellä tulee noudattaa nopeusrajoitusta.

Hurskaisen kanssa rantaa valvovat Anna Karjalainen ja Hanna Konttijärvi. Karjalainen on rannalla töissä viidettä kesää, Konttijärvi ensimmäistä. Työ on heille mieleen.

– On tämä mukavaa, kun saa olla ulkona, Konttijärvi sanoo.

Tavallisimpia asioita, joihin valvojien pitää puuttua, ovat laiturilta hyppiminen ja koirien ulkoiluttaminen rannalla. Karjalainen ja Konttijärvi ovat myös ehtineet hätistellä grillaajia.

Huomautuksilta välttyy Hurskaisen mukaan, jos muistaa kolme asiaa: käyttäytyä rauhallisesti, ottaa muut huomioon ja noudattaa sääntöjä.

– Jos ei tiedä sääntöjä, niitä voi tulla kysymään. Ja ovathan ne taululla esillä.

Hurskainen muistuttaa myös, että vanhemmat ovat vastuusta lapsistaan. Joskus käy niin, että aikuisten ottaessa aurinkoa lapset lähtevät harhailemaan esimerkiksi läheiselle pyörätielle.

– Pyöräilijöiden pitäisi myös kulkea tästä rauhallisesti. Pienet lapset eivät aina osaa varoa pyöriä.

Rannan lähettyvillä vedessä on poijuja, jotka ovat merkkeinä sekä uimareille että veneilijöille. Uimareiden tulee pysyä poijujen yhdellä puolella, veneilijöiden toisella.

Oulussa rantavalvontaa on Tuiran ja Nallikarin uimarannoilla. Nallikarin valvonnasta vastaa Nallikari Seaside Oy, Tuirassa Oulun kaupunki. Valvonta alkaa tavallisesti juhannuksen jälkeen ja kestää elokuun alkupuolelle asti: tänä vuonna se päättyy Nallikarin uimarannalla 12. päivä ja Tuirassa 5. päivä. Valvojat ovat rannalla päivittäin kello 10:stä kello 18:aan.

Uimarantakausi alkoi Oulussa 15. kesäkuuta. Kaupungissa on 25 virallista uimarantaa.