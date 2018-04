Rantakangas ja Kärnä Pelson säilymisestä: "Hallitus on osoittanut, että valtion laitoksia voidaan sijoittaa muuallekin kuin suurimpiin kaupunkeihin"

Keskustan kansanedustajat ja lakivaliokunnan jäsenet Antti Rantakangas ja Mikko Kärnä kertovat kannanotossaan olevansa erittäin tyytyväisiä Pelson vankilan uusinvestointiin.

He korostavat, että suunnittelu on saatava mahdollisimman nopeasti käyntiin ja investointipäätös suunnitelmien pohjalta on tehtävä vielä tämän hallituskauden aikana.

– Pelson vankilan henkilöstön epävarmuus on saatava loppumaan. Sipilän hallitus on nyt vahvalla aluepoliittisella kädellä osoittanut, että valtion laitoksia voidaan sijoittaa muuallekin kuin suurimpiin kaupunkeihin. Näin sen pitää ollakin, Kärnä ja Rantakangas sanovat tiedotteessa.