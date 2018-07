Ranskasta Ouluun muuttanut Audrey Kytölä kaipasi katuteatteria ja loi turistikierroksen, jossa hän kertoo valheita Oulusta

Turistikierros, jossa mikään oppaan kertoma ei ole totta. Päästä vedettyjä, toinen toistaan hullumpia tarinoita, joilla ei oikeasti ole mitään tekemistä Oulun kanssa.

Äkkiseltään tuo kuulostaa surkean, hyväuskoisten matkailijoiden rahoja vaanivan huijarin kyhäelmältä, mutta Audrey Kytölän teatraalinen opastettu kierros Oulussa on jotain muuta.

Kytölän turistikierros ei nimittäin ole varsinainen turistikierros, vaan teatteriesitys nimeltään The Authentic Fake Stories of Oulu City. Nimi kertookin oleellisen siitä, mistä esityksessä on kyse: siinä esitellään kuvitteellista Oulua keksittyjen tarinoiden kautta.

The Authentic Fake Stories of Oulu City on Ranskasta kotoisin olevan teatteritaiteilija Kytölän oma henkilökohtainen projekti, jonka hän on aloittanut viime toukokuussa. Noin tunnin mittainen esitys lähtee liikkeelle Toripolliisin kupeesta, ja sen aikana kierretään katsomassa nähtävyyksiä torinrannassa, Pikisaaressa ja keskustassa. Nähtävyydet ovat ihan oikeita rakennuksia, esineitä ja paikkoja Oulussa, mutta Kytölä on kirjoittanut niille aivan uudet taustatarinat.

The Authentic Fake Stories of Oulu City -kierroksen oppaana toimii Jacqueline Rions, entinen L´Oréalin finanssipäällikkö, joka rakastui Suomeen ja päätti hylätä uransa meikkien parissa. Tai siis oikeasti Audrey Kytölä, puolitoista vuotta sitten Ranskasta Ouluun muuttanut taiteilija.

Kytölä päätyi Ouluun parisuhteen perässä: hän tapasi oululaisen puolisonsa matkalla Laosissa, rakastui, meni naimisiin ja muutti Ouluun.

Ranskassa Kytölä työskenteli kulttuurituottajana ja näytteli harrastajateatterissa. Oulussa hän on esityksensä lisäksi mukana harrastajateatterissa sekä luovan tanssin Haarahyppy-tanssiryhmässä.

Kytölä loi The Authentic Fake Stories of Oulu City -esityksen, koska hänestä Suomen kulttuurikentässä oli sen mentävä aukko.

– Ranskassa tällainen katuteatteri on hyvin suosittua, mutta Suomessa sitä ei juuri ole. Ikävöin sitä, ja ehkä sen takia halusin luoda oman katuteatteriesityksen tänne Ouluun, Kytölä kertoo.