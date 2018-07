Ranskalaisomistaja avasi baarin poikkeuksellisesti futisfinaalin takia – "Muuten olisin täällä yksin"

Kaijonharjulainen Ravintola Caio pitää normaalisti ovensa suljettuna sunnuntaisin, mutta tänään ravintolasta kaikuivat kovaääniset riemuhuudot ja tuuletukset, kun noin kolmekymmentä ihmistä seurasi jalkapallon MM-kisojen finaalia isolta valkokankaalta.

Ranskan kolmas ja neljäs maali saivat myös Caion ranskalaisen omistajan Thystere Bangue-Tandet'n puhkeamaan spontaaneihin hurraahuutoihin.

– En omista televisiota, joten olisin ollut täällä joka tapauksessa yksin katsomassa matsia. Ajattelin, että samahan se on avata baari muillekin, Bangue-Tandet kertoo.

Hän oli toisen puoliajan alussa varma, että Ranska voittaa – ja oli oikeassa. Ranska vei ottelun Kroatiaa vastaan luvuin 4–2.

– Ranska on dominoinut koko peliä, mutta täytyy kuitenkin olla tarkkana. Kroatia on usein tasoittanut viime hetkillä, Bangue-Tandet analysoi, kun tilanne oli vasta 2–1 Ranskalle.

Mahdi Bayat (vas) ja Hasan Sadari iloitsivat Ranskan maalista. KUVA: Tiina Wallin

Myös Hasan Safdari ja Mahdi Bayat olivat innoissaan Ranskan hyvästä pelistä.

– Ranska on pelannut hyvin, ja joukkue on monikulttuurinen. Pidän siitä, että erilaisista taustoista tulevat ihmiset pelaavat yhdessä saman lipun alla, Bayat sanoo.

Safdari ja Bayat katsoivat MM-turnauksen aikana lähes kaikki kuukauden aikana pelatut ottelut.

Moni Caiossa peliä seuraava oli kuitenkin Kroatian puolella. Jotkut olivat lyöneet vetoakin Kroatian voiton puolesta.

Hannu Keinäsen ja Annika Junttilan mielestä Kroatia olisi ollut parempi voittaja kuin Ranska.

– Kroatia on pelannut tosi hyvän turnauksen. Joukkue ansaitsisi voiton, Keinänen sanoo.

– Kroatia on tässä pelissä altavastaajana, ja suomalaisetkin tuntevat usein olevansa underdogeja. Ehkä siksi he kannattavat Kroatiaa. Kroatiakin on kyllä pelannut hyvin, he ovat jo tehneet historiaa, Bangue-Tandet pohtii.