Rakennuslupien myöntämistä sujuvoitettu Oulussa – byrokratian mutkia suoristettu, päätösvaltaa delegoitu useammalle

Rakennusluvittajien työt ovat tuplaantuneet viimeisten kolmen vuoden aikana, kertoo Oulun kaupungin rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälä. Joustavuuteen onkin panostettu. Päätösvaltaa on delegoitu niin, että arkkitehdit ja insinöörit eivät pelkästään valmistele vaan tekevät myös päätöksiä. Rakennuslautakuntakin on delegoinut päätöksentekoa joulukuusta alkaen.

– Ideana on, että tehdään hommat ketterämmin ja nopeammin, jolloin asiakaspalvelu paranee. Tavoitteena ei suinkaan ole mikään kilpajuoksu. Halutaan vain oikoa mutkia niin, että luvat saataisiin ulos mahdollisimman nopeasti.

Viranhaltijat voivat tehdä päätöksiä vaikka joka päivä ja lainvoimaisiksi ne muuttuvat 14 päivässä. Lautakunta tekee päätöksiä harvoin ja sen jälkeen ratkaisut odottavat lain voimaa 30 päivää – pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Viranhaltijapäätöksellä hoidetaan nyt esimerkiksi kerrostalolupia.

– Periaate on se, että jos joku uusi kokonaisuus alkaa, hahmotellaan kokonaisuus, joka viedään lautakuntaan. Poliitikotkin ovat siitä innostuneita. Me emme tee tarkoituksenmukaisuusharkintaa, senhän tekee kaavoittaja. Me teemme laillisuusharkintaa, katsomme, että se täyttää määräykset ja se on kaavan mukainen, Seppälä toteaa.

Selkeät poikkeamiset viedään toki lautakuntaan.

Tiukoilla kuitenkin ollaan, varsinkin flunssa-aikana. Seppälä toivookin lisävoimia.

– Meillä on selvä tarve saada resursseja esimerkiksi korjausrakentamiseen ja talotekniikkaan. Ne ovat nousevia trendejä.