Rakennusliitto tarjosi lakkomakkarat Oulun torilla – "Hymistely ei auta"

Kummallista että nykyään kaikki perustuu valheellisiin väittämiin joita jankataan muka totuuksina ja kuvitellaan että niin se menee läpi... lähes kaikki hallituksen ulkopuolelta professoreita lähtien oavat sanoneet että malli on huono ja jopa perustuslain vastainen... siitä huolimatta hallitus ei ole kumonnut mallia ... kallista jälkeä tulee ja yhteiskunta jakaantuu. Olisiko aika vaihtaa miehiä kun on jatkuvaa tämä perustuslain uhkaaminen. Epäluottamuslause pöytään ja hallitukselle kenkää, saavat sitten aktivoitua muissa tehtävissä ja maistaa mitä on olla työtön ministeri.