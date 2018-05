Rajakylässä saa nyt sanoa, miten ongelmalähiöstä voisi kehittää paremman asuinpaikan – huonoa mainetta vastaan taistellaan

Rajakylällä on ongelmalähiön maine Oulussa. Tunnettua on, että vuokratalovaltaisen alueen asukkaissa on paljon työttömiä ja keskimääräinen koulutustaso on matala.

Asetelma poikii ilkivaltaa ja rikoksia, mikä vähentää turvallisuuden tunnetta. Viihtyisyydenkin kanssa on vähän niin ja näin, vaikka erilaisia ehostustoimia on vuosien varrella tehty kaupungin toimesta.

Huono maine on vähentänyt alueen vetovoimaa.

Rajakyläläisten mielestä paikka on kuitenkin mainettaan parempi.

Tilannetta Rajakylässä halutaan parantaa. Tarkoitusta varten on perustettu Euroopan sosiaalirahaston tuella ITU2-hanke. Sen puitteissa Rajakylän asukkailta kysytään ihan tosissaan, miten aluetta pitäisi kehittää, projektipäällikkö Tarja Siira kertoo.

Hankkeen tukikohdaksi ja asukkaiden kokoontumispaikaksi on perustettu Rajakylän olohuone asukastuvan yhteyteen. Siiran mukaan ITU2 ei kuitenkaan juutu seinien sisälle, vaan projektiväki ja asukaskehittäjät jalkautuvat kadulle kuulemaan paikallisten ajatuksia.

Maanantaina kehittämisideoita pääsi kertomaan kahvikupin ääressä ostarissa. Sama jatkuu vielä tänään tiistaina.

Kesän aikana hankeväki ja asukaskehittäjät lupaavat olla tavattavissa viikoittain kadulla lettupannun äärellä.

Asukkaat pääsevät myös päättämään siitä, mihin hankebudjetin raha käytetään. Kyse on useiden tuhansien eurojen kehittämispanoksesta.

Ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamisen lisäksi hankkeessa muun muassa tarjotaan neuvontaa syrjäytymisvaarassa oleville ilman minkäänlaisia kynnyksiä.

Oulun Diakonissalaitoksen TKI-asiantuntijan Päivi Vuokila-Oikkosen mukaan ruohonjuuritason neuvoille on Rajakylässä iso tarve. Esimerkiksi tukien hakeminen voi olla monille vaikeaa, kun ei tiedä, miten pitää toimia.

Vapaaehtoinen asukaskehittäjä Veli-Pekka Kultanen sanoo, että tarvetta on etenkin pienimuotoisille tietoiskuille. Esimerkiksi TE-keskuksen aktiivimallia koskeva info toimi Kultasen mukaan hyvin.

– Pieniin tietoiskuihin ihmiset uskaltavat tulla ja kysellä asioista. Isot luennot eivät houkuta, Kultanen sanoo.

ITU2-hankkeessa ovat mukana Oulun Diakonissalaitoksen säätiön ohella Oulun kaupunki ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Hanke alkoi viime vuonna ja jatkuu vuoteen 2020.