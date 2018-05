Toppilansalmessa sijaitsevaa tarkastusalus Oulu-laiva on tilanteessa, jossa sen kunnossapidon jatkuminen on muuttunut epävarmaksi. Oulu-laivaa hallinnoiva Merellinen Oulu ry sanoo, että alus uhkaa rapistua hoitovarojen puutteen vuoksi.

Yhdistyksestä kerrotaan, että se ei pysty olemassa olevin varainhankintakeinoin pitämään alusta toimivana. Yhdistys on aloittanut varainkeruun, joka kestää ensi tammikuun loppuun saakka.

Lahjoitusvaroilla on tarkoitus telakoida alus ensi kesänä ja telakoinnin arvioidaan maksavan 50 000 - 70 000 euroa.

– Aluksella on edessään määräajoin tehtävä akselinveto ja tarkistettava, että kaikki on kunnossa eikä öljyä pääse vuotamaan laakereiden tiivisteistä. Telakoinnin yhteydessä tehtävien töiden kustannukset selviävät vasta siinä vaiheessa, kun alus on kuivilla, Merellinen Oulu ry:n varapuheenjohtaja Pentti Auranaho sanoo.

Auranahon mukaan kustannusarvio on kuitenkin tehty pahimman skenaarion mukaan.

Akselinveto pidentää aluksen ikää Auranahon mukaan 10-15 vuotta. Oulu-laiva on sinänsä ehjä, eikä siinä ole mitään vikaa: alus kaipaa lähinnä maalia pintaan.

Jos varainkeruu ei onnistu, Auranahon mukaan Oulu-laivaa odottaa romutus.

– Yhdistys osti aluksen aikanaan Merivoimilta ja kauppasopimuksessa lukee yksiselitteisesti, että aluksen saa myydä eteenpäin ainoastaan romuksi. Olen kahteen kertaan pyytänyt lausekkeen poistamista, mutta siihen ei ole suostuttu.

Oulu-laiva on rakennettu Reposaaressa Oulun luotsipiirille vuonna 1963. Kyseessä on yhdistyksen mukaan historiallisesti ainutlaatuinen tarkastusalus. Aluksen asemapaikka oli 20 vuotta Toppilansalmessa ja sen alue oli Kokkolasta Tornioon. Merivoimat osti laivan vuonna 1988.

– Merivoimat muutti ja varusteli laivaa ja se oli pitkään "hys hys -aluksena" itäisellä Suomenlahdella. Merivoimat kuunteli siellä mitä kuunteli, Auranaho nauraa.

Merellinen Oulu -yhdistykselle alus päätyi vuonna 2007.

Auranahon mukaan yhdistyksen tavoitteena on ilman muuta säilyttää Oulu-laiva ennallaan, vaikkakaan varainkeruu "ei tunnu olevan mikään rahasampo".

– Tällainen alus ei pysy hyvässä kunnossa saati hyvännäköisenä itsestään. Emme missään nimessä halua, että Oulu-laiva jäisi ruostumaan rantaan hirveän näköiseksi rötisköksi.

Toppilansalmessa myös majaansa pitävän satamahinaaja A/M Alpon tulevaisuus Oulussa on myös vaakalaudalla. Turun Forum Marinum on nimittäin kiinnostunut sijoittamaan sen kokoelmiinsa.

