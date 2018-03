Raatin venesatama saamassa syksyllä uudet laiturit, uhannutta käyttökieltoa ei tule - paikkoja käytössä 130 alkavalla kaudella

Oulun ympäristö- ja yhdyskuntapalveluista kerrotaan, että Raatin venesatamassa on häämöttävällä veneilykaudella käytössä täydet 130 venepaikkaa, eikä osaa laitureista olla asettamassa käyttökieltoon. Tämä uhka leijui huonokuntoisimpien, yli 30 vuotta palvelleiden laiturien yllä vielä viime kesänä.

Tieto käyttökiellosta ja laitureiden purkamisaikeet herättivät Raattia käyttävien veneilijöiden keskuudessa viime kesänä suurta pettymystä ja ärtymystä kaupunkia kohtaan.

Osa ihmetteli, miten paraatipaikalla olevien veneilylaiturien alennustila sopii merellisen kaupungin imagoon. Kaupunki viestitti tuolloin, ettei budjetissa ole osoitettu rahaa niiden uusimiseen.

Nyt Raatin sataman peruskorjausohjelmaan on tälle vuodelle varattu yhteensä 270 000 euroa.



Kaikkiaan Raatissa on neljä laituria, joista niin sanottu ykköslaituri uusittiin viime syksynä loka-marraskuussa. Se oli pahiten rapistunut. Muita pienempi neloslaituri puolestaan on rakennettu vasta pari vuotta sitten.



Mikäli kaksi jäljellä olevaa vanhaa laituria kestävät kevään jäidenlähdön ehjänä, ne saavat vielä palvella kauden 2018 ennen purkamistaan syksyn tullen, kertoo kaupungin venelaiturien ylläpitovalvoja Pertti Wirkkala.



Vielä viime kesänä pidettiin mahdollisena, että viimeisetkin laiturit olisi saatu uusittua jo ennen tämän vuoden veneilykauden alkua, mutta nyt näin ei tapahdu.



– Vanha laiturikaksikon tilalle tulee uudet syksyllä, Wirkkala kertoo.



Uudet laiturit ovat muoviputkiponttoonilaitureita, jotka Wirkkalan mukaan ovat monin tavoin entisiä betoni-puulaitureita parempia ja todennäköisesti pidempään kestäviä.

Ne on huomattavasti vanhoja kevyempinä helpompi saada tarvittaessa rantaan suojaan tai korjailtavaksi.

Korjaustarve vähenee, jääongelma ratkaistaan samalla



Uusien laiturien myötä myös tähän asti jatkuneen tiheän korjaustarpeen odotetaan hellittävän, mikä säästää kustannuksia. Ylläpitoon on aiempina vuosina varattu noin 50 000–60 000 euroa.



– Vanhoihin laitureihin on muun muassa jouduttu vaihtamaan runkopuita ja korjaamaan ankkurointa, Wirkkala kertoo.

Peruskorjausohjelmaan varatuilla 270 000 eurolla on tarkoitus kattaa kahden laiturin rakentaminen sekä louhepenkereen tai töyräiden teko, jolla ratkaistaan laitureille tuhoa tehnyt jääongelma.

Laitureita on ruhjonut kauneuspatoaltaalta liikkeelle lähtevä jääkansi, joka on riittävän voimakkaan virtauksen myötä tullut Ämmänväylän sillan pohjapadon yli ja tehnyt tuhojaan Raatin venesatamassa, Wirkkala kertoo.

– Jäätä on noussut muun muassa laiturien päälle.

Suiston virtaukset ovat ylipäätään tuottaneet ongelmia.



Ongelma aiotaan nyt selättää rakentamalla järeästä kivilouheesta jään painetta helpottava aallonmurtaja tai luoda vastaava vaikutus tekemällä useita kivisiä töyräitä sopiviin kohtiin.



Suunnittelu on kesken eikä tarkempaa toteutustapaa Wirkkalan mukaan ole vielä valittu.



– Laiturit pystytään tekemään syksyllä ja louherakenteet voi tehdä tehdä vaikka talvella jos tarve vaatii, Wirkkala kertoo.