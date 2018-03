Raastava väsymys syö toimintakyvyn - liminkalainen perheenäiti sai väsymysoireyhtymä-diagnoosin vasta vuosien piinan jälkeen

Kelan ja eläkelaitosten ja muiden vakuutusyhtiöiden valta on käsittämätöntä. On paljon ihmisiä, jotka hoitavien lääkärien mielestä ovat työkyvyttömiä, mutta nämä eri laitokset pitävät työkykyisenä. Kävelevät surutta hoitavien lääkärien näkemyksien ylitse. Se on väärin. Siinä pieni tavallinen ihminen on heikoilla. En ihmettele lainkaan, että monetkaan eivät jaksa taistella oikeuksiensa puolesta. Surullista.