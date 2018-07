Pyörätelineitä ja parkkiruutuja voi kadota keskustan paraatipaikoilta – "Se on kaupunkipyörien hinta"

Oulun liikenneinsinöörin mukaan Oulu saa kaupunkipyörät toukokuussa 2019 vain, jos kaikki menee niin kuin Strömsössä. Vaikeinta on saada pysäköintiasemat mahtumaan Rotuaarille.

Yritäpä löytää Oulusta 60 paikkaa, johon asentaa kaupunkipyörille tarkoitettu asema. Paikan tulisi sijaita vilkkaalla alueella aivan palveluiden äärellä, mutta pyörät eivät saisi olla jalankulkijoiden tiellä. Asema voidaan pystyttää vain asfaltin tai hiekan päälle, esimerkiksi nurmikenttä ei kelpaa. Kohteen lähelle pitäisi päästä huoltoautolla.

Oulun kaupunki on kesän ajan etsinyt sopivia paikkoja kaupunkipyörien pysäköintiasemille, mutta työ ei ole ollut helppoa.

Rotuaarilta sopivaa paikkaa on kaikista vaikein löytää. Se on jo nyt niin täynnä pyörätelineitä ja ihmisiä, ettei sinne mahdu enää kaupunkipyörille tarkoitettua asemaa.

– Joillakin keskustan alueilla täytyy nykyisiä pyörätelineitä siirtää syrjemmälle, jotta kaupunkipyörille saadaan asemia, kertoo Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala.

Myös muutama tienvarressa sijaitseva parkkiruutu on uhrattava kaupunkipyörien asemille.

– Se on hinta, joka kaupunkipyöristä pitää maksaa.

Kaupunki on tehnyt vasta alustavan suunnitelman siitä, mihin kaikkialle asemia rakennutetaan. Niitä on jo merkitty kartallekin, mutta kaupunki ei halua julkaista karttaa vielä. Syynä kainosteluun on se, että asemien paikat voivat vaihtua vielä moneen kertaan.

– Kun Turkuun suunniteltiin kaupunkipyöriä, siellä käytiin kovaa vääntöä siitä, saako autojen pysäköintipaikkoja korvata pyöräasemilla. Voi olla, että Oulussakin käydään vielä keskustelua asemien sijainnista, Vaarala sanoo.

Sen verran hän paljastaa, että keskustan alueelle on suunniteltu noin 35–40 pyöräasemaa. Useita asemia tulee myös Linnanmaalle, jossa halutaan palvella opiskelijoita.

Vaaralan mukaan Oulu saa omat kaupunkipyöränsä toukokuussa 2019, jos kaikki menee kuin Strömsössä. Aikataulu on tiukka, koska monen tahon pitää hyväksyä hanke ja siihen liittyvät järjestelyt.

Toistaiseksi edes pyörien toimittajaa ei ole päätetty. Neuvottelut ovat vasta käynnissä. Elo- tai syyskuun aikana aloitetaan virallinen kilpailutus. Innokkaita pyörien toimittajia on kuitenkin jo ilmoittautunut useita. Vaaralan mukaan innokkaimpia on pitänyt toppuutella.

– Osa yrityksistä olisi jo kevättalvella tuonut kaupunkipyöriä Ouluun. Halusimme kuitenkin edetä virallisen kilpailutuksen kautta.

Kaupunkipyörillä pyritään muuttamaan oululaisten ajattelua julkisista kulkuneuvoista. Kaupunki toivoo, että oululaiset omaksuisivat samanlaisen matkaketjuajattelun kuin helsinkiläiset. Matkaketju tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työmatkan voi taittaa useammalla eri kulkuvälineellä.

– Kaupunkipyöriä sijoitetaan myös bussipysäkkien lähettyville. Jos työpaikalle ei pääse suoraan bussilla, voi lopun matkan pyöräillä.

Kaupunki aikoo uudistaa myös Oulun liikenteen verkkosivuja matkaketjuajattelua tukevaksi. Kaupunkipyörien ja bussien sijaintia voi uudella sovelluksella tarkastella reaaliaikaisesti. Sovellukseen rakennetaan myös erillinen reittiopas, jonka avulla pystyy etsimään parhaita reittejä ja kulkuneuvoja eri pysäkkien välille.