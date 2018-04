Pyöräteiden kunto kirvoitti kommenttitulvan – Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja: "Oulussa paljon petraamista"

Kaleva.fi:ssä keskiviikkoiltana julkaistu juttu Oulun pyöräteiden kunnosta sai aikaan varsinaisen kommenttitulvan. Kommentteja tuli niin pyöräteiden kuntoa kritisoivilta kuin kehuviltakin. Juttu sai aikaan jonkin verran keskustelua myös sosiaalisessa mediassa.

Jutussa Oulun polkupyöräilijät ry:n puheenjohtaja Pasi Haapakorva kertoi, että viikonlopun lauhan sään myötä osa pyöräteistä on mennyt pahoin urille. Viikon mittaan tilanne korjautui, mutta epävakaat säät aiheuttanevat uria jatkossakin.

Haapakorva toivoi, että pyöräteiltä käytäisiin poistamassa pehmennyttä pintaa silloin, kun lämpötila on plussan puolella.

Juttuun tarttui esimerkiksi Oulun kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jenni Pitko (vihr.). Hän ilmaisi mielipiteensä Twitterissä.

"Pyöräteiden kunnossapidolla on oleellinen merkitys arkiaktiivisuuteen ja valintoihin liikkumisen suhteen. Tässä loskan poistamisessa ennen sen jäätymistä on Oulussa paljon petraamista. Ilmastonmuutoksen edetessä nollakelit lisääntyy", Pitko kommentoi twiitissään.





Moni juttua kommentoineista lukijoista on sitä mieltä, että pyöräilyä kannattaisi edistää paremmalla kunnossapidolla.

"Pyöräily on apu yhteiskunnan moniin ongelmiin. Siksi yhteiskunnan kannattaa edistää sitä. Kaikki voittavat, kun mahdollisimman moni pyöräilee", nimimerkki Pakokaasun hengittäjä kirjoittaa.

Hän myös huomauttaa, että pyöräily huonokuntoisella pyörätiellä voi olla vaarallista.

"Ajonopeus ja ennakointi auttavat asiassa, mutta pyöräteillä liikkuu kaikkea lapsista ja mummoista vaihto-oppilaisiin ja vasta-alkajiin, jolloin mäen alla odottava miina voi pistää luut sananmukaisesti kurkkuun. Pyöräilyn suosiotakaan nämä kelit eivät kasvata, ja se on pois ihan kaikilta, koska pyöräily säästää ihan kaikkien rahaa, myös autoilijan."

Nimimerkki Pyöräjäbä on kohdannut erityisen hankalasti pyöräiltävän paikan Kaukovainiolla.

"Totta on, että pyörätiet hoidetaan nykyisin huonosti. Olen pyöräillyt reittiä Kastelli–Kaukovainio–Höyhtyä jo yli 20 vuotta töihini. Pyöräteiden hoito lumisateiden jälkeen on nyt huonoimmillaan. Esim. tällä viikolla auraus on ollut osittain tekemättä kaksi päivää sateen jälkeen. Minusta reitti Kastellin häkki–Kaukovainio on ykköskohde, mutta sekin on ollut huonosti aurattu. Kaukovainion lenkki moottoritien puolelta on työmatkani pahin osuus."

Osa lukijoista oli sitä mieltä, että pyörätiet ovat olleet varsin hyvässä kunnossa. Esimerkiksi nimimerkki Työkalut kelin mukaan kiitteli viestissään teiden kunnossapitäjiä.

"Maastopyörällä takana tuhat kilometriä tänä talvena välillä Oulunsalo–Kontinkangas. Pyörätiet ovat olleet kahta päivää lukuun ottamatta aivan priimakunnossa joka ikinen aamu ja iltapäivä. Uraisia toki, joten kapearenkainen fillari kaivetaan esiin keväämmällä, kunhan kelit ovat sulat. Kiitos ylläpidolle, jatkakaa samaan malliin!"

Hänen lisäkseen moni muukin oli sitä mieltä, että huonollakin ajokelillä pärjää, kun on valinnut menopelinsä oikein.

"Talvet fatbikella, kesät cyclolla. Hyvin olen päässyt kelissä kuin kelissä. Kalusto kuntoon", kirjoittaa nimimerkki 3000 km/v.





Nimimerkki Siis että osaa risoo on sitä mieltä, että Toppilan lämpövoimalan suuntaan Alppilasta lähtevä pyörätie on alamäen kohdalla ajoittain siinä kunnossa, että urat ja tien kallistukset tuntuvat vatsalaukussa asti.

"Sen pyörätien kautta kannattaa tähän aikaan vuodesta pyöräillä mahdollisimman usein, jos etsii luonnonlääkinnällistä apua krooniseen ummetukseen", hän verbalisoi asian.

Suomen olosuhteet saavat monet ymmärtämään kunnossapidon vaikeuksia.

"Niin mukavaa kuin se olisikin, Suomen olosuhteissa vaatimus pyöräteiden moitteettomasta kunnosta joka päivä vuoden ympäri on yksinkertaisesti epärealistinen ja suuruudenhullu", kirjoittaa esimerkiksi nimimerkki Sivullinen.

Kaleva tavoitteli keskiviikkona ja torstaina useaan otteeseen Oulun kaupungin kunnossapitopäällikköä, mutta häntä ei tavoitettu kommentoimaan aihetta.

Mitä mieltä sinä olet: hoidetaanko Oulun pyöräteitä riittävän hyvin? Kerro mielipiteesi alla olevaan kommenttilaatikkoon.