Pyöräilimme poliisin kanssa läpi tulevan Linnanmaan baanan – missä ovat reitin pahimmat vaaranpaikat?

Minä kuljen tuota reittiä säännöllisesti - kohta taas lähden matkaan, kiertotietä etsimään, koska joka puolella tietyöt häiritsevät.

Kaikken vaikein ja vaaralisin osuus on kuitenkin keskustassa. Kävelykaduilla ei saa ajaa - ja vaikka saisikin, niin autot sen tukkivat - ja muut reitit ovat vaarallisia. Suuri ongelma tulee siitä, että yhden korttelin ajan tien vieressä kulkee pyörätie ja seuraavassa vain jalkakäytävä, ilman selkeää merkintää. Missä pyörätie on, se on kapea ja täynnä poukkoilevia jalankulkijoita, joista voi tulla liikkkeiden ovista. Ja se ainoa pyöräkaista on pysäköintipaikkana. Ja koska jalkakäytävät/kevyen liikenteen väyläy ovat yleensä kiinteistön omaisuutta, kiinteistöt saavat laillisesti tukkia ne millä tahansa ketjulla ja kahleella, kaljaterassia, kirpputoria tai kiusantekoa varten.

Kannatin kallioparkkia, koska minulle uskoteltiin, että autopysäköinti kaduilla loppuu. Mitä vielä, villimmäksi vaan menee. Kaikki katupysäköinti keskustassa pitäisi kieltää ja kadunvarret ottaa pyörille ja jalankulkijoille.