Puolivälinkankaalla puretaan kerrostaloja - asukkailta kysytään mielipidettä alueen kehittämiseen

Menninkäisentie 3:n alueella sijaitsevat kerrostalot puretaan, kertoo Oulun kaupunki. Alueelle suunnitellaan parhaillaan uutta asuinkerrostaloaluetta. Samalla pysäköintijärjestelyjä uudistetaan.

Alueelle on laadittu neljä vaihtoehtoista suunnitelmaa. Niiden tarkoituksena on antaa ideoita alueen asemakaavan kehittämiseen. Asukkaat voivat tutustua esityksiin Puolivälinkankaan Metsolan Galleriassa 13. syyskuuta ja 2. lokakuuta välisen ajan. Esitykset on nähtävillä myös Oulun kaupungin verkkosivuilla. Palautetta voi jättää sekä Metsolan Galleriassa että verkkosivujen.

Menninkäisentie 3:n korttelia vuokraa Oulun kaupungin Sivakka-Yhtymä Oy.

Korttelin uudistamisen tavoitteena on kohentaa Puolivälinkankaan ilmettä ja tehostaa tonttien maankäyttöä. Puolivälinkankaan kaupunginosa sijaitsee noin 3,5 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen.

Puolivälinkankaan ideasuunnitelmiin voi tutustua täältä.