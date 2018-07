Puheenaihe: Tarvitaanko pyörille lisää tilaa autopaikoilta?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Ouluun kaavailtujen kaupunkipyörien sijoittamiseen.

Oulun ydinkeskustaan ja muille vilkkaammille paikoille aitoaan rakentaa yhteensä noin 60 pyöräasemaa julkisesti vuokrattavia kaupunkipyöriä varten. Katujen varsilta jouduttaneen ottamaan jonkun verran autojen pysäköintipaikkoja pyörien pysäköintipaikoiksi.

Voidaanko Oulussa vähentää katujen varsilta ja pihanmailta autojen parkkipaikkoja? Mihin kaupunkipyörien pyöräasemia pitäisi sijoittaa?

Ratkaisu äänin 3-2 kyllä tarvitaan pyörille lisää tilaa.

Kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Jarmo J. Husson (kok.) mielestä autoilta ei pidä viedä enää yhtään pysäköintipaikkaa Oulun ydinkeskustassa. Hän sanoo perustelevansa kantansa "tapansa mukaan kylmillä tosiasioilla". Husso laski viime keskiviikkona aamulla, että ydinkeskustassa oli 1034 pyörätelinettä ja niissä pyöriä 284, joista hänen arvionsa mukaan puolet hylättyjä, rikkinäisiä tai vanteet "tussuina".

– Ydinkeskustan suosituin pyöräasema on entisen Pukumiehen lipan alla. Aamulla tällä kielletyllä alueella oli 83 pyörää jo ennen liikkeiden avaamisaikaa. Ilmeisen selvä pyöräaseman paikka siis. Linnanmaa, Nallikari, Kuusisaari, Tuiran uimala ja Kauppatori tulevat kesäkauden kohteina mieleen. Pyöräasemien paikat ja määrät tulevat oikeaksi sitä mukaa kuin aitoja käyttäjäkokemuksia syntyy.

Jarmo J. Husson mielestä citypyörät eivät ole vaihtoehto omalle pyörälle.

– Tilastot osoittavat, että suurin käyttäjäryhmä koostuu yhdensuuntaisesta pyörämatkasta. Pyöräasemat tulee siis sijoittaa paikkoihin, joihin yhdensuuntainen matka suuntautuu. Ydinkeskustassa ei käytännössä ole enää katuvarsipysäkointiä autoille, koska Kivisydän hoitaa asian helposti ja tyylikkäästi.

Erityisasiantuntija Martti Tulenheimo Pyöräliitto ry:stä huomauttaa, että kaupungissa on aina tilapula, ja siksi tilankäytön tulee olla tasapuolista.

– Kaupunkipyörät tarvitsevat pysäköintitilaa siinä missä autotkin. Ouluun on tulossa noin 60 tellinkiä. Sijoitetaan puolet pyöräasemista ajoradalle ja puolet kävelyalueille, niin puhutaan 30–40 parkkipaikasta. Eli vaikka katutila jaetaankin aiempaa tasapuolisemmin, parkkipaikat eivät suinkaan lopu, Tulenheimo sanoo.

Martti Tulenheimo arvioi, että joukkoliikenteeksi laskettavien kaupunkipyörien suosio voi yllättää Oulussakin.

– Päivässä yhtä tellinkiä käytetään satakunta kertaa – autopaikkaa yleensä alle kymmenen kertaa. Talvisin tellinkien tila vapautuu joustavasti muuhun käyttöön.

Oulun kaupunginvaltuutetun, kaupunginhallituksen sekä joukkoliikennejaoston jäsenen Jenni Pitkon (vihr.) mielestä keskustan saavutettavuuden parantaminen edellyttää, että paljon tilaa vievältä autoliikenteeltä siirretään tilaa tehokkaammille liikennemuodoille, sillä kaupunkitilaa on vain rajallisesti.

– Yhden autopaikan tilalle mahtuu kymmenen kaupunkipyörää. Kaupungin tavoite on lisätä ympäristöystävällistä liikennettä joka tarkoittaa lisää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kallioparkissa on 900 uutta autopaikkaa, niitä voidaan vähentää maan päältä.

Pitkon mielestä kaupunkipyörät tulee sijoittaa paikkoihin missä on paljon liikennettä eli keskustaan, sen liepeille ja yliopistolle. Lisäksi Nallikari olisi hyvä lisä.

Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Raimo Hämeenniemi (kesk.) sanoo, että pyöräasemien sijoittelu ei saisi aiheuttaa haittaa kenellekään.

– Pyöräasemien sijoittelu on osa hyvää kaupunkisuunnittelua ja on etsittävä parhaita kompromisseja autopaikkojen ottamisesta pyörien pysäköintipaikoiksi. Pysäköintipaikkoja voitaisiin keskustassa lisätä esimerkiksi Ojakadulle välille Aleksanterinkatu - Rantakatu.

Ouluun on esitetty 600 kaupunkipyörän hankintaa, mutta Raimo Hämeenniemen mielestä kokeilu voitaisiin aloittaa 300 pyörällä.

– Silloin nähtäisiin kuinka suuri tarve on kaupunkipyörillä, koska Ouluhan on jo tunnettu pyöräilykaupunkina ja lähes jokaisella oululaisella on pyörä. Kaupunkipyörät määritellään osaksi joukkoliikennettä ja niiden tavoitteena on palvelutason parantaminen ja tarjota mahdollisuus joustavaan joukkoliikenteseen ainakin jossain kohdin matkaketjua.

Oulun Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Nikula (ps.) sanoo, että Oulun kaupungin keskustan kehittämisessä tulee huomioida niin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden kuin autoilijoidenkin tarpeet erityisvaatimuksineen.

– Tavoitteena tulee olla toimiva ja ennenkaikkea turvallinen ympäristö, jossa ihmisten on helppo eri kulkuvälineitä hyödyntäen hoitaa liikkumis- ja asioimistarpeensa. Pyöräilyn edellytyksiä tulee luonnollisesti voida vielä nykyisestäänkin kehittää, mutta ei muiden liikkumistapojen kustannuksella. Sama pätee toisinpäinkin. Yksittäisiä pyöräasemia voitaneen perustaa sijainnista riippuen kadunvarren autopaikoille, mutta erityishuomion tulee tällöin olla turvallisuudessa.

