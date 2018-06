Puheenaihe: Sopiiko merikylpylä Oulun torinrantaan?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Oulun torinrantaan suunniteltuun merikylpylään. Kiikelinsaareen kaavaillusta Löylymaasta tuli kuusi ehdotusta, joista ykkösvaihtoehdoksi nousi Allas Sea Pool Oulu -merikylpylä.

Kaupunkikehittäjä Töölö Urban Oy lupaa rakentaa kylpylään muun muassa kolme erilaista saunaa altaineen, merivesialtaan sekä kauppa- ja ravintolatiloja. Sopiiko kylpylä ja maauimala meren rantaan Oulun kauppatorin liepeille?

Raadin ratkaisu äänin 5-0: kyllä sopii merikylpylä Oulun torinrantaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kyösti Oikarisen mielestä Oulun tori tarvitsee vetonauloja.

– Nyt toteutettavaksi esitetty ehdokas on muutakin kuin sauna. Sellainen meillä on melkein jokaisella kotona, mutta tässä tulevat kylpylä, kokoustila, ravintola ja vihdoinkin myös ulkoilmauimala, Oikarinen sanoo.

Hänen mielestään merikylpylän lisäksi pitää saada nopeasti eteenpäin kauppahallin remontti, sen viereen tuleva hotelli ja Terwa Tower.

– Allas Sea Pool -suunnitelman takana on uskottava yritys, jolla on vahvat näytöt. Kuitenkin on tärkeää, että nyt tehdään kuuden kuukauden ehdollinen päätös, jona aikana kaupunki odottaa saavansa yksityiskohtaisemman ja realistisen rakentamisen ja rahoituksen suunnitelman.

Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom muistuttaa, että kaupungit kilpailevat asukkaista, matkailijoista, opiskelijoista ja yrittäjistä.

– Vetovoima on monen asian summa, mutta yksi tärkeimmistä tekijöistä on elävä ja viriili kaupunkikeskusta. Oulun keskustassa on paljon hyviä yksittäisiä kulttuuritapahtumia. Sen sijaan jokapäiväinen, pysyvä ja aina koettavissa oleva kaupunkikulttuuri tarvitsee paljon uusia tekoja. Meriallas yhdistää pohjoisen merellisen kokemuksen, saunomiseen, ruokakulttuuriin ja yhteisöllisyyteen. Sisällöllisesti mielestäni vahva paketti, jossa on pohjalla aidot suomalaiset arvot. Jatkoon ehdottomasti, Forsblom sanoo.

Oulun liikekeskus ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Hagelberg kehuu suunnitellun kylpylän paikkaa sopivaksi.

– Minne muuallekaan, meri lähellä, paikka hyvin saavutettavissa kaikilla kulkuvälineillä. Sijainti on hyvä myös tulevien ja olevien hotellien kannalta, eikä ole ristiriidassa torialueen kehittämisen kanssa. Uimahallien kapasiteettikin on koko ajan kovassa käytössä, joten tarvetta uimapaikalle on. Palvelee talvella myös avantouimareita. Allashanke tukee kaupungin strategiaa lisäten osaltaan alueemme vetovoimaisuutta ja palvelutarjontaa. En oikein keksi mitään miksi vastustaakaan, mutta jos jotain negatiivista pitää hakea, niin miksei tätä ole tehty jo aikaisemmin?

Myös Radisson Blu Oulun hotellinjohtaja Tarja Karvolan mielestä merikylpylä sopii Oulun torinrantaan erinomaisesti.

– Se tuo lisää uutta vetovoimaa kaupunkiin ja lisää elävyyttä torialueelle. Matkailu kaipaa lisää laadukkaita toimijoita alueelle, jotta Oulu pysyy mielenkiintoisena kohteena myös tulevaisuudessa. On hienoa, että torille ja merenrantaan tulee ympärivuotista toimintaa, joka tuo sen myötä elämää ja ihmisiä torille. Näin merikin saa luonnollisen yhteyden ihmisiin ja tulee lähemmäksi kaupunkilaisia. Siellä missä viihtyvät kaupunkilaiset, siellä viihtyvät myös matkailijat. Sama toimii myös päinvastoin.

Oulun ammattikorkeakoulun keksintö- ja yrityshautomovastaava Mika Määtän mielestä merikylpylä tarjoaa kiinnostavia uusia elämyksiä seudun asukkaille ja vahvistaa samalla alueen palveluita, kaupunkikulttuuria ja matkailullista vetovoimaa. Määttä huomauttaa, että Oulu on uudessa matkailustrategiassaan asettanut merkittäviä kasvutavoitteita matkailualalle vuoteen 2023.

– Nämä voidaan kuitenkin saavuttaa vain edistämällä investointeja kaupunkiseudun vetovoimaisuutta vahvistaviin ja kasvun mahdollistaviin kohteisiin. Ympärivuotinen kylpylä arktisessa ympäristössä lämminvesialtaineen lisää omalta osaltaan Oulun kiinnostavuutta matkakohteena, Määttä sanoo.

Mitä mieltä olet suunnitelmista rakentaa merikylpylä Kiikelinsaareen Oulussa? Sopiiko useista saunoista, merivesialtassta sekä kauppa- ja ravintolatiloista koostuva kylpylä Oulun torinrantaan? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.