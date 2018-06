Puheenaihe: Pitääkö yksityisautoilua vähentää Suomessa?

Minusta lottovoittokin on hyvä tavoite. Sen toteutuminen on sitten eri juttu.

Ehkä Helsingin keskusta-aluetta lukuunottamatta on turha kuvitella että linja-auto korvaisi yksityisautoilua. Tällä väestömäärällä linjoja ja vuoroja on liian vähän jotta autoilija siirtyisi linja-auton käyttäjäksi. Sen vuoksi Oulussakin kaikki bussit menee keskustaan koska muuten käyttäjiä ei ole tarpeeksi. Autoilijoista suurin osa on kuitenkin menossa muualle kuin keskustaa. Bussia vaihtamalla matka kestää moninkertaisen ajan verrattuna omalla autolla liikkumiseen.

Useilla on työmatkalla myös päiväkodissa käynti, kaupassa käynti yms jotka ei onnistu bussilla. Esim pakasteet ehtivät sulaa ennen kuin bussilla on kotona.