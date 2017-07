Puheenaihe: Onko Oulu turistikaupunki kesällä?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa Ouluun turistikaupunkina kesällä.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät alkuvuodesta Suomessa Islannin jälkeen nopeimmin Euroopassa. Kansainvälisten yöpymisten määrä kasvoi 19,5 prosenttia tammi-huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat parilla prosentilla.

Näkyykö lisääntyvä turismi Oulussa kesällä? Mikä tuo turisteja Ouluun? Onko Oulu vetovoimainen matkailukohde?

Ratkaisu äänin 5-0 kyllä on.

Zeppelinin sekä Torniossa sijaitsevan Rajalla kauppakeskuksen entinen johtaja Esko Junno sanoo, että Oulu on palveluiden, tapahtumien ja sijainnin ansiosta yksi Suomen upeimmista kesäturistikaupungeista.

– Viihtyisällä Oululla on hyvä maine kansainvälisestikin. Sillä on paljon potentiaalia ympärivuotiseksi turistikaupungiksi talven merellisten mahdollisuuksien ja hyvien linkkiyhteyksien ansiosta. Kesäisin muutamista viikonlopuista kilpailee lukuisa joukko toinen toistaan vetovoimaisempia tapahtumia.

Junnon mielestä Oululla on ainutlaatuisia mahdollisuuksia saada lisää vieraita palvelukapasiteetin ja keskeisen sijaintinsa ansiosta.

– Ohiajajiakin on paljon, joten matkailumarkkinoinnisa voisimme keskittyä enemmän myös pysäytysvoimatekijöihin.



Sami Niemelä Oulun seudun oppaat ry:stä pitää Oulua selkeästi kesäturistikaupunkina.

– Kyse on pitkälti oman kotikaupungin arvostuksesta ja asenteesta. Aina ei nähdä lähelle hyvin. Täällä on pienehköjä erilaisille kohderyhmille sopivia käyntikohteita ja monia kesätapahtumia, jotka vetävät vieraita. Täksi kesäksi on tullut myös uusia ajanviettomahdollisuuksia kuten seikkailupuisto ja kiertoajelubussi. Matkailijat kiittävät Nallikaria,Tietomaata, museoita, kauniita vesistöjä, pyöräteitä, ravintolatarjontaa ja jopa oululaisten parjaamia ostosmahdollisuuksia. Huvipuiston tai muun selkeän vetonaulan tulo avaisi varmasti vielä uusia mahdollisuuksia.

Oulun Matkailu Oy:n markkinointiassistentti Karoliina Pirhonen näkee, että pohjoinen sijainti tarjoaa loistavat puitteet myös kesämatkailulle Oulussa.

– Nallikarin ranta, urbaani kaupunkikulttuuri, Ilmakitaransoiton MM-kisat ja muut omintakeiset tapahtumat sekä lähiseudun luontokohteet tarjoavat paljon erilaisia vaihtoehtoja lomapäivien viettoon. Siirtyminen Torinrannasta Nallikariin jokisuistoa pitkin suppaillen, meloen tai vaikkapa kaunista maisemareittiä pitkin pyörällä polkien keskiyön auringossa on unohtumaton elämys. Matkailijalle suosittelen myös komediaa kesäteatterissa, festarivisiittiä Qstockissa, muikkuja ja muita paikallisia herkkuja sekä patiohetkeä torilla.



Matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijola Lapin yliopistosta sanoo, että kesä on turistin parasta aikaa, vaikka Suomi myy parhaansa mukaan talveaan.

– Oulusta tekevät erityisen matkakohteen meri, teknologia ja kulttuuritapahtumat. Ulkomaalaiset matkailijat ihastelevat tapojamme viettää aikaa luonnossa ja asua sen ehdoilla. Kesämökistä ja saunasta löytyy sekä suurellisia että vaatimattomia toteutuksia myös kaupungin tuntumasta. Tori, veneily ja kalastus kuuluvat merikaupungin kesään. Tietoteknologia taas luo tiedeturismia. Kesäjuhlat houkuttelevat ihmisiä yhteen, ja Qstock ja Rotuaaripiknik ovat saaneet rinnalleen Elocuban. Salsa lämmittää tuulisellakin säällä.



Moottoripyörällä liikkuva Esko Alitalo Hämeenkyröstä yöpyi Nallikarissa mökissä.

- Tulimme myöhään yöllä. Vaikka ovet olivat jo kiinni, palvelu pelasi hyvin yölläkin. Nallikari on paras paikka Oulussa, tällä on uusittu paikkoja ja siistiä. Yleisilmeestä näkee heti millainen paikka on. Ja se on tärkeintä, että mökeissä on puhtaat vuodevaatteet.

Esko Alitalo kertoo Ikaalisista olevan kaverinsa Marko Salovaaran kanssa ajaneen vuosi sitten Nordkappiin ja nyt he ovat menossa Ranualle, josta jatkuu motoristien Kontio-kokoontuminen.

– Oulusta tulee yleensä ajettu ohi. Kun Oulusta jatkaa pohjoiseen, saisi olla enemmän ruokapaikkoja matkan varrella. Etelän suuntaan niitä on hyvin tarjolla.



Mitä mieltä olet, onko Oulu turistikaupunki? Puuttuuko Oulusta jotain kesällä? Mitä hyvää Oulussa on matkailijoille? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.