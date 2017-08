Puheenaihe: Alkavatko koulut liian aikaisin kesällä?

Lauantain lehdessä Kalevan kokoama Lauantaikäräjät-raati ottaa kantaa koulujen syyslukukauden alkamisen ajankohtaan.



Syyslukukausi Iin kunnan kouluissa alkoi jo viime tiistaina 8. elokuuta. Oulussa koululaiset palasivat kesälomiltaan torstaina 10. elokuuta, joka on yleisin ensimmäinen koulupäivä tänä syksynä Suomessa.



Myöhäisin aloitus on Joensuussa, jossa kouluihin palataan ensi keskiviikkona 16. elokuuta.



Suomen Lukiolaisten liitto vaatii, että koulujen kesälomia siirrettäisiin eteenpäin, koska kesä on usein elokuussa parhaimmillaan.



Alkavatko koulut liian aikaisin?



Ratkaisu äänin 3-2 eivät ala.





Iin lukion rehtorin Tuomas Kulhan mielestä lukuvuoden rytmi on nykyisellään hyvä.



– Loman jatkuminen kesällä pidempään tarkoittaisi väistämättä pidempää kevätlukukautta, Kulha huomauttaa.



– En myöskään kannata kesäloman pidentämistä muiden lomien vähentämisellä. Viikon syysloma ja talviloma sekä riittävän pitkä joululoma ovat tarpeellisia taukoja kouluvuoden uurastuksessa.





Kempeleen lukion 2. luokan oppilaan Kosti Moilasen mielestä koulujen kesälomaa voisi siirtää viikolla tai kahdella myöhemmäksi.



– Monesti on lämmintä ja kesä on vielä kesken näin elokuussa. Kesäkuun alussa taas tuntuu, että kesä ei ole vielä alkanut. Koulu on kuitenkin mukava nyt aloittaa, vaikka alussa voi olla vähän tahmeaa. Pääsee taas arjen rytmistä kiinni, eikä aika mene pelkästään kotona makoiluun, Kosti Moilanen sanoo.





Aleksi Rajaniemi Kaakkurin koulun 9. luokalta toteaa, että monen koululaisen harrastukset alkavat nyt, joten on hyvä, että koulut alkavat samaan aikaan.



– Toki kesäloman voisi aloittaa hieman myöhemmin, sillä lämpö ei ole useinkaan ehtinyt saapua kesäkuun alussa Suomeen ja varsinkaan näille korkeuksille.





Vilma Vanhala Kaakkurin koulun 9. luokalta pitää myös koulun aloitusta nyt hyvänä.



– Ainakin tänä kesänä, kun ei ole enää hyviä ilmoja. Kesäloman pituus on sopiva. Jos se olisi pidempi, ehtisi jo unohtaa koulun asioita. Kyllä nyt voi jo mennä kouluun.





Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Kaisu Lyöri kannattaa syyslukukauden myöhempää aloitusajankohtaa.



– Varsinkin täällä pohjoisessa kesäkuun alku on ollut viime vuosina aika viileää, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos kesän tulo on myöhässä, niin kuin tänä vuonna, luontokaan ei ole vielä kunnolla herännyt toukokuun lopussa. Sen sijaan elokuu on ollut usein lämmin jopa helteinen. Silloin loman loppuminen on harmittanut ja tuntunut siltä, että koulut alkavat liian aikaisin. Koululaisten kesälomaa voisi siirtää parilla viikolla eteenpäin siten, että se alkaisi juhannusta edeltävällä viikolla ja päättyisi elokuun lopussa. Tätä puoltaisi myös se, että monen vanhemman kesäloma ajoittuu heinä-elokuulle, Lyöri toteaa.



Mitä mieltä olet koulujen kesäloman ajoituksesta? Alkaako syyslukukausi liian aikaisin nyt elokuussa? Millainen olisi paras rytmi koulujen lomille? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.