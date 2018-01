Prisman kierrätyspisteelle kohosi pyhien aikana hurja pahvijätevuori - "Puristinkontti ei näyttänyt olevan edes täynnä"

Järki ei riitä ihmisillä millään, kun painetaan hätäkatkaisijaa, eli punainen STOP pohjaan, kun kone ei heti pysähdy, kun painetaan vihreää käynnistä nappia ja tuotteet puristetaan. Paalain pysähtyy itse automaattisesti. Suomalaiset ei voi jättää paalauskonetta käymään itsestään, vaan painetaan hätäkatkaisijaa, jota ei saa ohjeenkin mukaan käyttää kuin vaan äärimmäisessä hädässä? Olen usein joutunut nostamaan hätäpainikkeen ylös, kun se on ollut pohjassa, eikä lähde päälle vihreästä napista ja taas on toiminut laite. Kuka onneton insinööri on keksinyt tuollaisen pieni aukkoisen panssarivaunun kokoisen, kuitenkin pieniaukkoisen keräysastian, johon kaikki pitää asetella yksi kerrallaan ja tippuu osa maahan ja nostella sitten. Korkeutta aukolla on ihan pitkän miehen käyttöön tarkoitetun verran. Hätäkatkaisija siellä on painettu taas pohjaan ja laite ei toimi!!