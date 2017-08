Pörhölle suuri aurinkovoimala – "Haluamme olla myös tiennäyttäjä uusiutuvan energian käyttöönotossa"

Pörhön Autoliike Oy on rakennuttanut kesän 2017 aikana Ouluun Pohjois-Suomen suurimman autoliikkeen käytössä olevan aurinkovoimalan toimitalonsa katolle. Voimalan teho on 100 kilowattia ja pinta-alaltaan se on 1323 neliötä. Voimalan toimitti ja rakensi Oulun Energia avaimet käteen periaatteella. Rakennustyöt sujuivat suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Voimala on ollut käytössä juhannuksesta lähtien ja on tuottanut energiaa yli 5000 kilowattituntia.

Kauppaneuvos Matti Pörhön mukaan Pörhön Autoliike Oy investoi aurinkosähköön, koska konsernin ladattavien hybridien ja sähköautojen valikoima kasvaa merkittävästi lähiaikoina.

– Haluamme olla myös tiennäyttäjä uusiutuvan energian käyttöönotossa, toteaa Pörhö.

Kaikkien Pörhön edustamien merkkien valikoimista tulee jatkossa löytymään sähköinen vaihtoehto. Jo nyt Volkswagen Passat GTE (Plug in hybrid) on Pörhön mukaan eniten myyty malli Volkswagenissa.

– Investointiin on kulunut noin 150 000 euroa ja lähdemme siitä, että takaisinmaksuaika on nykyisillä energiahinnoilla noin 7 vuotta. Aurinkovoimalan sähkön tuotanto vastaa 16,5 prosenttia koko sähkön tarpeistamme Oulussa.