Polkupyörävarkaudet vähentyneet, paitsi Oulussa – vakuutusyhtiön keskimääräinen korvaus 360 euroa

Finanssialan mukaan vakuutusyhtiöiden korvattavaksi tuli viime vuonna aikaisempaa vähemmän polkupyörävarkauksia. Koko maassa vakuutusyhtiöille ilmoitettiin viime vuonna 14 100 varastettua polkupyörää. Edellisvuonna luku oli 17 800.

Myös poliisin tilastoissa pyörävarkaudet olivat laskussa: poliisin tietoon tuli koko maassa viime vuonna 19 400 varastettua pyörää, mikä laski tuhannella edellisvuoden 20 400:sta.

Oulussa kehitys ei ole ollut yhtä positiivista. Oulussa poliisin tietoon tuli viime vuonna 1581 polkupyörävarkautta. Vuonna 2016 ilmoituksia varastetuista pyöristä oli 1449 ja vuotta aiemmin 1511.

– Eivät pyörävarkaudet ainakaan vähentymään päin Oulussa ole. Tänä vuonna pyörävarkauksia on ollut 233, kun vuosi sitten samaan aikaan niitä oli 180, kertoo rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisilaitokselta.

Pyörävarkauksien "sesonkiaika" on vasta alkamassa. Kiiskinen uskoo ilmoitusten kasvavan huomattavasti lähiviikkoina, kun pyörätiet sulavat ja ihmiset alkavat liikkua pyörällä enemmän.

Oulussa tehdään yli 80 prosenttia koko Oulun poliisilaitoksen alueen pyörävarkauksista.

– Täällä on vain niin paljon pyöriä. Oulu on polkupyöräkaupunki ja tällainen keskittymä näkyy vahvasti, Kiiskinen sanoo.

Arvokkaat pyörät varkaiden mieleen

Varkaille kelpaavat etenkin arvokkaat merkkipyörät. Finanssialan vakuutusyhtiöiltä saamien tietojen mukaan keskimääräinen asiakkaalle maksettu korvaus on ollut 360 euroa. Summasta on vähennetty omavastuu ja vuosivähennykset.

– Pyörät alkavat olla aika kalliita, etenkin kun sähköpyörät yleistyvät, turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen Finanssialalta sanoo.

Markus Kiiskisen mukaan muun muassa maastopyörät ja cyclocross-pyörät ovat varkaiden mieleen. Poikkeuksellisen arvokkaita pyöriä on opittu jo säilyttämään huolella.

– Ne viedään kerta kaikkiaan sisälle, eikä niitä jätetä ulos pyörätelineisiin, hän sanoo.

Tori.fi ja muut nettifoorumit ovat yhä tyypillisimpiä paikkoja vaihtaa varastettu pyörä rahaksi.

– Jos pyörä on hullun halpa, se on harvoin laillinen. Jos merkkipyörällä on halpa hinta, moni ei halua miettiä sen enempää vaan ostaa pois, Kiiskinen sanoo.

Osa kiinni saaduista pyörävarkaista on vakavassa rikoskierteessä olevia henkilöitä, joiden taustallaan on runsaasti muutakin rikollisuutta. Pontimena pyörävarkauksiin on usein huumeisiin tai muihin päihteisiin tarvittava raha.

– On henkilöitä, jotka melkein joka päivä laittavat varastettuja pyöriä Toriin myyntiin. Siitä he saavat varoja huumeisiin. Seuraavana päivänä sitten sama homma uudestaan, Kiiskinen kuvailee.

