Polkupyöräilijälle Oulun vaarallisin risteys löytyy Karjasillalta – tiedätkö, miten siinä kuuluu ajaa?

Tämä Joutsentien ja Paljetien risteys on todella vaarallinen. Autoilijoille on kyllä Stop-merkki, mutta sitä ei kaikki tunnu huomaavan. Joutsensillalta on vielä jyrkkä alamäki, jossa vauhdit kasvavat pyöräiljöillä suuriksi. Väistämisvelvollisuudessa ei ole mitään epäselvyyttä, autoiljan kuuluu väistää. Hankalaksi tilanteen tekee vielä se, että monesti autoiljat tulevat Stop-merkin takaa suojatielle odottamaan liikenteeseen pääsyä ja seisovat autolla sitten keskellä pyörätietä. Oma lukunsa ovatkin sitten ne, jotka yrittävät kääntyä ko. risteyksestä vasemmalle, vaikka niin ei saa tehdä.