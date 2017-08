Poliisiylijohtaja Kolehmainen Oulussa: "Suomi on edelleenkin maailman turvallisimpia maita"

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puhui poliisin haasteista ja Suomen turvallisuudesta Oulun kauppatorilla lauantaina. Kolehmainen viittasi Poliisin päivän tapahtumassa muun muassa Turun tapahtumiin.

– Vakavan väkivallan uhka ei ole Suomessa uusi ilmiö, eivätkä viime viikon perjantain tapahtumat tulleet poliisille yllätyksenä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme panostaneet paljon siihen, että ensimmäisenä paikalle tulevalla poliisipartiolla on riittävät edellytykset vastata välittömästi uhkaan. Poliisin on kyettävä turvaamaan ensivasteena kaikkia ja kaikkina aikoina.

Kolehmainen käsitteli puheessaan myös suomalaisten turvallisuutta ja ohjeisti oikeaoppiseen toimintaan vaaratilanteessa.

– Jokainen teistä miettii varmasti osaltaan, mitä tekisi itse, jos joutuisi äkilliseen vaaratilanteeseen, jossa on vakavan väkivallan uhka. Poliisin neuvo on: pakene, piiloudu, hälytä, hän muistutti.

Poliisylijohtajan mukaan sata vuotta täyttävä Suomi on edelleenkin maailman turvallisimpia maita. Poliisin näkökulmasta tulevaisuus on kuitenkin kaksijakoinen.

– Rikosten määrä on ollut pitkään laskussa, ja todennäköisyys joutua niiden uhriksi on vähentynyt. Tilastojen näkökulmasta suurimmat vaaranpaikat ovat olleet tapaturmissa ja liikenteessä. Perinteisten tehtävien rinnalle on noussut täysin uusia ilmiöitä, jotka haastavat oman osaamisemme ja ymmärryksemme. Niitä ovat muun muassa maahanmuutto, kyberturvallisuus sekä terrorismi, Kolehmainen luetteli.

Kolehmainen puhui myös kyberturvallisuudesta ja varoitti valepoliiseista.

– Tyypillistä verkossa tapahtuvaa petosrikollisuutta on esimerkiksi se, että tarjotaan myytäväksi omaisuutta, jota myyjällä ei ole oikeasti hallussaan tai tarkoitus myydä. Nettipetokset rikoksina yleensä selviävät, mutta rahoja saa harvoin takaisin.

– Oikea poliisi ei koskaan kysy verkossa tai puhelimessa sinun käyttäjätunnuksiasi ja salasanoja, Kolehmainen jatkoi.