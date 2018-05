Poliisi pysäytti huumeissa ajaneita kuskeja Kempeleessä ja Limingassa

Olikohan kyseessä taas ne diabamit ja muut vastaavat monikansallisten lääketehtaiden myrkyt? Se tuppaa silloin aina mietityttämään kun ei sanota oliko kyseessä lääkekemikaali vai aito huume. Oma teoriani on se, että aina silloin kun poliisi ei julkaise epäiltyä huumetta, niin kyseessä on lääkekemikaali. Epäilen että poliisia on kielletty kertomasta julkisuuteen aineen nimeä silloin jos kyseessä on lääke. Tuolloin vain käytetään yleistermiä "huumausaine". Jos asian todellista tilaa ei voida reilusti sanoa, niin ongelmaa ei voida koskaan korjata, kun emme edes tiedä mikä ongelma on.