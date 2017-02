Poikien Talon toiminta jatkuu Oulussa, rahoitusta tarvitaan yhä

Oulun Poikien Talon toiminta on saanut rahoitusta jatkoa varten. Tuki on tosin selvästi pienempi kuin viime vuonna. Rahat on myöntänyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

– Tärkeintä on, että pojilla säilyy paikka, jossa he voivat edelleen käydä, saada tukea elämänhallintaan, rakentaa sosiaalista verkostoa ja kasvaa osaksi yhteiskuntaa, toteaa Poikien Talon johtaja Jussi Markus.

Poikien Talon toiminnan säilyminen ennallaan edellyttää kuitenkin sitä, että se saa STEA:n tuen lisäksi ulkopuolista rahoitusta tälle vuodelle vielä noin 50 000 euroa. Vielä ei ole tietoa, miten rahoitus hankitaan.

Markuksen mukaan Poikien Talo on saanut paljon positiivista palautetta asiantuntijoilta ja tutkijoilta sekä erityisesti poikien vanhemmilta ja läheisiltä.

– Talon toimintaan on ohjautunut koko alkuvuoden ajan uusia poikia ja nuoria miehiä. Haemme yhteistyökumppanuuksien avulla rahoitusta, jotta voimme toimia nykyisellä tavalla, sanoo Vuolle Setlementin toiminnanjohtaja Jussi Kemppainen.

Poikien Talo on tarkoitettu 12–28-vuotiaille pojille ja nuorille miehille tai sellaiseksi itsensä kokeville.