Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus: Hailuodon kiinteä yhteys välttämätön säästöinvestointi

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen mukaan Hailuodon silta on välttämätön säästöinvestointi valtiolle. Maakuntahallitus toteaa kannanotossaan, että Hailuodon kiinteä yhteys toisi vuodessa useiden miljoonien eurojen säästöt.

– Nykyiset lautat ovat tulossa tiensä päähän. Kiinteän yhteyden toteuttamisella voidaan säästää perusväylänpidon menoja lauttaliikenteessä, laitureiden kunnossapidossa ja väylän ruoppauskustannuksissa 7–8 miljoonaa euroa vuodessa, perustelee hankkeen tarpeellisuutta maakuntajohtaja Jussi Rämet.

Valtiovarainministeriön budjettiesitys ensi vuodelle ei sisällä Hailuodon kiinteää yhteyttä. Sen sijaan liikenne- ja viestintäministeriön esityksessä Hailuodon kiinteä yhteys on mukana.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen mukaan Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttaminen on ensisijainen vaihtoehto paitsi säästöjen, myös toimivan liikennöinnin vuoksi.

– Kiinteän yhteyden toteutuksen kustannusarvio on 73,6 miljoonaa euroa. Sillan rakentaminen kestää 2–3 vuotta, joten rakennusajan päällekkäiset kustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa. Sillan kunnossapitokustannukset ovat vähäiset. Toteuttaminen edellyttää tiesuunnitelman ja ympäristöluvan. Niiden prosessit ovat jo käynnissä. Aluetta koskevien yleiskaavojen valitukset on hylätty hallinto-oikeudessa ja sillan yleissuunnitelman valitusten käsittely on käynnissä. Arvioitu toteutus voisi alkaa vuonna 2019, maakuntahallitus katsoo.

Lauttaliikenteen nykyinen kilpailutettu sopimus on voimassa vuoteen 2020 asti. Liikenteen perusväylänpidon määrärahalla maksettavat vuosittaiset kustannukset ovat 5,8 miljoonaa euroa vuosina 2015–2018 ja 6,8 miljoonaan euroa vuosina 2019–2020. Nykyisten Hailuodon lauttojen käyttöikä on päättymässä ja ainakin toinen lautoista on uusittava seuraavalla sopimuskaudella.