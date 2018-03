Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta tulee valtava organisaatio, työntekijöitä noin 20 000

Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta tulee suuri organisaatio. Epävarmuudesta huolimatta maakunnan valmistelu on jo täydessä käynnissä. Työtä tekevät maakunnan palkkaamat eri alojen vastuuhenkilöt.

– Esimerkiksi henkilöstöhallinnon suurin haaste on saada tammikuussa 2020 palkat maksuun 20 000 ihmiselle. Heillä kaikilla tulisi myös tammikuun ensimmäinen päivä olla tieto siitä, mihin ja mihin aikaan he menevät töihin ja kuka on heidän esimiehensä, kertoo maakunnan henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen.

Vastuuhenkilöitä on tällä hetkellä 40 eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata. Heidän työaikansa jakaantuu maakunnan ja oman organisaation välillä eri tavoin: 20 prosentista sataan prosenttiin.

Siltä osin kuin he ovat maakunnan töissä, heidän palkkansa voidaan yhteistyösopimuksen perusteella laskuttaa Pohjois-Pohjanmaan liitolta, joka puolestaan saa rahat valtiolta.

Lisää valmistelijoita rekrytoidaan koko ajan. Toukokuun lopulla heitä pitäisi olla jo 53.

– Jos ja kun lait tulevat voimaan, valmisteluhenkilöstöä tullaan rekrytoimaan syksyllä huomattava määrä lisää, kertoo Jääskeläinen.

Erilaisissa valmistelutyöryhmissä on lisäksi jo nyt oman työn ohella satoja henkilöitä.