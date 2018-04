Pohjois-Pohjanmaan kuolonkolareissa sairaus taustalla useammin kuin muualla

Pohjois-Pohjanmaalla sattuu vuosittain kymmenkunta kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Sairaus on taustalla useammin kuin muualla Suomessa: noin 63 prosentista tapauksista.

– Jos kuolema tapahtuu ajon aikana, yli 90 prosentissa syynä on sydän- ja verisuonitauti. Toki mukana on akuutteja kohtauksia, joissa niissäkin useimmiten on takana pitkä hoitohistoria. Ja vaikka varsinaista kohtausta ei olisikaan tullut, kuljettajan toimintakyky voi olla olennaisesti heikentynyt.

Noin puolessa tapauksista kaikista on syynä psyykkinen sairaus ja kenties niihin käytetyt lääkkeet.

Pohjois-Pohjanmaan onnettomuuksien tutkijalautakunta pohti keskiviikkona Oulussa, miten sairaat kuljettajat saataisiin pois auton ratista nykyistä paremmin.

– Kelan sairastavuusindeksin ja myös mielenterveysindeksin mukaan Pohjois-Pohjanmaa on sieltä mustimmasta päästä, Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö Tapio Koisaari totesi.

Omaiset ovat usein avainasemassa: he tuntevat läheisensä terveydentilan. Ikääntynyttä olisi hyvä valmistaa ajokortista luopumiseen.