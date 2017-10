Pohjoinen alikulku sekä osa Kauppurienkatua suljetaan liikenteeltä torstain vastaisena yönä

Kauppurienkatu suljetaan kaikelta liikenteeltä Kirkkokadun ja Isonkadun väliseltä osuudelta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Sulkeminen johtuu kiinteistön remonttiin liittyvistä tavarantoimituksista sekä nostotöistä. Katu suljetaan liikenteeltä keskiviikkona kello 21 ja avataan liikenteelle torstaiaamuna kello 6.

Myös pohjoinen alikulku eli Kajaanintien ja Heikinkadun risteys on suljettu liikenteeltä ensi yön ajan. Tie suljetaan kello 22, ja se on liikenteen käytössä jälleen kello 6 aamulla. Pohjoisen alikulun remontissa on menossa siltojen alapuolen pinnoittaminen, minkä vuoksi tie joudutaan sulkemaan liikenteeltä.

Pohjoisen alikulun kohdalla kiertotienä toimii moottoriajoneuvoille Saaristonkadulla sijaitseva alikulku. Kevyt liikenne voi käyttää asematunnelia.