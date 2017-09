Pino-verkosto tähtää koulutusvientiin – "Koulutusta ei voi viedä plug and play -periaatteella"

Oululaiset oppilaitokset ja yritykset panostavat yhteisesti koulutusvientiin. Toiminnan pohjaksi rakennetaan Pino-verkostoa. Pinon tehtävänä on ennen kaikkea avata ovia Kaukoidässä ja lisätä ymmärrystä koulutusviennistä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt kansainvälistymistä varten 800 000 euroa aluekehitysrahaa.

Projektipäällikkö Jussi Haukkamaa Oamkista ennakoi, että Pino-verkoston piiriin löytäisi vuoden sisällä muutamia kymmeniä yrityksiä koulutuslaitosten lisäksi. Koulutusviennin ohessa valmistaudutaan myös koulutusmatkailuun. Se tarkoittaa valmiiden pakettien tarjoamista vaikkapa sekä koodaamisesta että maakunnan luontoaktiviteeteista kiinnostuneille japanilaisille ja kiinalaisille koululaisille.

Tiistaina oppilaitosten ja yritysten koulutusviejät kuulivat Oulussa näkemyksiä kansainvälistä yhteistyötä tekeviltä. Sanomana oli se, että suomalaista opintosuunnitelmaa on turha mennä esittelemään. Ensin on tutustuttava olosuhteisiin ja räätälöitävä koulutustarjonta paikallisten tarpeiden mukaiseksi.

– Olemme erinomaisia koulutuksessa, mutta emme sen viennissä, laukoo Dan Rubinstein.

Matkailualalla toiminut liikemies on asunut 10 vuotta Thaimaassa, missä hän rakentaa yhdessä puolisonsa sekä kolmen opettajan kanssa koulutuspilottia pohjoiseen Phetchabunin maakuntaan. Vaikka Rubinstein tekee hyväntekeväisyyttä perustamansa Zero to Hero -säätiön nimissä, on valtion kouluissa vaikea muuttaa yhtään mitään.

– Opettajat eivät saa ajatella. He voivat joutua vankilaan, jos tekevät jotakin, mikä ei kuulu opetusohjelmaan, Rubinstein kertoo.

Suomen kunniakonsulin M.Ct.P. Chidambaramin mukaan Suomen koulutusosaaminen kiinnostaa Intiassa. Hän on esitelmöinyt tänä vuonna suomalaisesta koulutuksesta jo kahdesti kotimaassaan.

– Koulutusta ei voi viedä plug and play -periaatteella. ­Ensin on tunnettava kulttuuriset ja sosiaaliset erot sekä tarpeet, Chidambaram sanoo.