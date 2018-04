PiiMega muuttaa Oulusta Kempeleeseen ja rakentaa yli 2 000 neliön toimitilat

Kummasti täältä Oulunsalosta kuljetaan kaupunkiin töihin eikä työmatkat veny raskaiksi. Piimegan tontti on vielä lähempänä keskustaa, kun on Kempeleen puolella rajaa Lentokentäntien varressa. Se on vaan ilmeisesti Oulun keskustasta ulospäin pidempi matka kuin laidoilta tai naapurikunnista keskelle.