Petoyhdyshenkilö varmisti jäljet: Kalimenkylällä ja Ritaharjussa liikkui susi

Temmeksellä on liikkunut susi viime päivinä aivan kylän pinnassa kulkien pihojen läpi ja jalkakäytäviä. Sudesta on useita jälki- ja näköhavaintoja. Lieneekö kukaan siitä kuitenkaan mihinkään ilmoitellut. Tällä suunnalla kun susi on arkipäiväinen näky.