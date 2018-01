Perussuomalaiset ja siniset taistelevat Oulussa lautakuntapaikoista

Loikkarit ulos ja sillä selvä.Jos kerran ei ole äänestäjien luottamuksen arvoinen niin pois vaan ja luotettavat tilalle (jos on tarpeeksi luottettava).Mutta kun on politiikka mukana niin kaikenlaiset "lehmäkaupat" on mahdollisia eikä siinä ole moraalille sijaa-Oulussa ainakaan.