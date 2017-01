Perheneuvonnan asiakasmäärät kasvussa – Oulussa kokeillaan pop up -pariterapiaa

Oulussa kokeillaan ensimmäistä kertaa pop up -pariterapiaa Kirkon perheneuvonnan avoimien ovien päivänä lauantaina 28. tammikuuta.

Pop up -pariterapia tarjoaa mahdollisuuden kokea, millaista apua istunnoista saa ja olisiko niistä jatkossa apua elämän haasteisiin.

–Pääkaupunkiseudulla pop up -pariterapiaa on jo kokeiltu, Oulussa tämä on ensimmäinen kerta, kertoo Oulun seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksen johtava perheneuvoja Ilkka Kurjenmäki.

Oulussa kirkon perheneuvonnan asiakasmäärät ovat kasvussa. Tällä hetkellä tapaamisiin on noin kolmen viikon jonotusaika. Asiakkaita oli vuoden 2016 aikana 1306, mikä on 140 asiakasta enemmän kuin vuonna 2015. Enemmistö asiakkaista kuuluu 30–40 vuotiaiden ikäluokkaan.

Perheneuvontaan yksin tulevat hakevat apua yleisimmin eroon liittyvien kysymysten ja elämänvaihekriisien vuoksi. Pariskunnat taas kaipaavat apua vuorovaikutusongelmiin sekä eroon liittyvissä kysymyksissä.

Kirkon perheneuvonnan 60-vuotista taivalta juhlistava avoimien ovien päivä järjestetään kello 10–14 Keskustan seurakuntatalon (Isokatu 17) alakerran monitoimitilassa.

Tapahtumassa on esimerkiksi mahdollisuus kokeilla pop up -pariterapiaa ilman ajanvarausta. Lisäksi tapahtumassa on muun muassa kahvila, jossa voi toivoa rakkauslauluja muusikoilta.

Perheneuvonnan avoimien ovien päivän ohjelma: Juhlapäivän aloitus kello 10–11, kahvitarjoilu 10–14, lastennurkka 11–14, toive- ja rakkauslauluja 11–13, kirkon perheneuvonnan esittelyä 11–14, pop up -parisuhdetuokiot 11–14.