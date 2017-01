Perämerellä poikkeuksellisen vähän jäätä – silti lähes kaikki alukset tarvinneet jäänmurtajien apua

Perämerellä on nyt poikkeuksellisen vähän jäätä ajankohtaan nähden. Jäätä on ainoastaan Perämeren pohjoisosassa eli käytännössä Hailuodosta pohjoiseen, kun normaalisti koko Perämeri on jään peitossa tähän aikaan vuodesta.

–Perämerellä jään reuna kulkee suunnilleen Kemi 1-majakalta Oulu2-majakalle. Tämä ei missään nimessä ole tavanomainen tilanne, sanoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio.

Vainion mukaan viime päivien myrskyt ovat pakanneet Perämeren jäät kiinteän jääkentän reunaan, mikä vaikeuttaa alusten liikkumista jäiden vähäisyydestä huolimatta.

–Vaikka jäätä on selvästi vähemmän kuin viime ja toissa talvena, on jään reunassa nyt vaikeakulkuinen sohjovyö, jossa lähes kaikki alukset ovat tarvinneet jäänmurtajien avustusta, Vainio kertoo.

Parhaillaan Perämerellä paiskii töitä kolme jäänmurtajaa.

Jään vähäisestä määrästä huolimatta jäiden paksuudet ovat Perämerellä kuitenkin normaaleissa lukemissa, ja Vainion mukaan Oulun seudulla meren jäillä uskaltaa liikkua jäiden paksuuden puolesta.

Muualla Suomen rannikoille jäille menoa on kuitenkin syytä välttää.

–Perämeren pohjoisosia lukuun ottamatta rannikoiden jäät eivät ole missään turvallisia jäillä liikkumiseen. Turvalliseen liikkumiseen jäällä tarvitaan vähintään kymmenen senttimetriä teräsjäätä. Ellei ole varma kantaako jää, niin on viisainta olla lähtemättä jäälle ja ilman naskaleita jäille ei ole mitään asiaa.

Jääpalvelu seuraa Itämeren jäätilannetta jäätalven aikana päivittäin ja julkaisee keräämiensä tietojen perusteella jääkarttoja, jäätiedotteita ja jääennusteita talvimerenkulun tueksi. Jääkarttojen tekemisessä pääosassa ovat erilaisten satelliittien ottamat kuvat.

–Silti vieläkään jäällä tehdyt havainnot eivät ole käyneet tarpeettomiksi, vaan niistä on suuri apu tulkittaessa satelliittikuvia, Vainio kertoo.