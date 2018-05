Paritalo tuhoutui rajussa palossa Oulunsalon Varjakassa - "Lohduton näky"

Oulunsalon Varjakassa sijaitseva paritalo syttyi tuleen tiistaina illalla ja on tuhoutunut pahoin rajussa palossa.

– Molemmat puolet ovat tulessa, kertoi päivystävä palomestari Mikko Heikkilä Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta pian palon alettua.

Heikkilän mukaan toistaiseksi ei ole tietoa, onko henkilövahinkoja tullut.

– Näky on lohduton, tiiliverhoiltu paritalo on tuhoutunut kokonaan. Rakennuksen peltikatto on osin romahtanut ja lieskoja näkyy vielä ajoittain, kertoi 21.20 aikaan paikalla oleva Kalevan toimittaja Antti Ervasti.

Ervastin mukaan poliisi on estänyt autoliikenteen palopaikan välittömään läheisyyteen.

Palosta nousi sammutuksen jatkuessa vaalea savupatsas, joka näkyi kauas.

Palohälytys luokiteltiin suureksi rakennuspaloksi. Paikalle Porkontielle lähetettiin toistakymmentä yksikköä.

Palomestari Heikkilän mukaan tuli ei ollut sammutustöiden alettua vaarassa levitä enää muualle.

Hälytys tehtiin kello 20.24.

Kaleva.fi seuraa tilannetta.