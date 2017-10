Parin tonnin Opel tai parin miljoonan McLaren­, "Kalevi" tekee kaupat – automyyjän tie vei Abu Dhabista Tupokseen

Vielä kaksi vuotta sitten Khaled Al Naimi myi äveriäille asiakkaille luksusluokan urheiluautoja. Nyt hän myy tavallisia Subaruja ja Opeleita, mutta nauttii työstään yhtä lailla.

– Ei sillä ole lopulta väliä, mitä myyn. Olen iloinen, kun asiakas on tyytyväinen, Rinta-Joupin autoliikkeessä myyjänä työskentelevä Al Naimi vakuuttaa.

Arabiemiirikunnista Ouluun tammikuussa 2016 muuttanut Al Naimi työskenteli entisessä kotimaassaan Volkswagenilla, McLarenilla ja Porschella.

Rakkaus sai kuitenkin hänet jättämään työnsä McLarenin sales specialistina Abu Dhabissa ja muuttamaan pohjoisen perukoille.

Oli nimittäin eräs oululainen Kristiina Malinen, joka oli tullut opettajaksi Arabiemiirikuntiin Al Ainin kaupunkiin suomalaisen koulutusvientiprojektin kautta.

Elettiin vuotta 2010, ja Khaled Al Naimi työskenteli Volkswagenin liikkeessä. Tuohon liikkeeseen Malinen asteli autokaupoille.

Volkkarista tehtiin kaupat. Suomalaisnainen jäi Khaledin mieleen, ja lopulta lempi leimahti.

– En odottanut sellaista tapahtuvaksi, mutta niin vain kävi, Al Naimi naurahtaa.

Khaledin ja Kristiinan suhde jatkui, vaikka Kristiina palasi Suomeen vuonna 2014. Seuraavana vuonna he menivät naimisiin.

Kristiina alkoi taivutella Khaledia muuttamaan Suomeen. Mies ymmärsi, ettei pohjoismainen nainen halunnut asua Arabiemiirikunnissa pysyvästi.

Ouluun Khaled Al Naimi saapui keskelle kylmintä talvea. Hän marssi reippaasti autoliikkeeseen esittäytymään, vaikkapa harjoittelujakson toivossa, mutta joutui pettymään. Kaikki tyssäsi puutteelliseen suomen kielen taitoon.

Te-toimiston kautta hän päätyi suomen kielen kurssille ja sen myötä kurssiin kuuluvalle kieliharjoittelujaksolle Rinta-Joupin autoliikkeeseen. Siellä heikko suomen taito ei koitunut kynnyskysymykseksi.

– Myyntijohtaja (Jussi Rättyä) oli ystävällinen, ja ymmärsi, että haluan harjoitella paikassa, joka vastaa jollain lailla omaa ammattiani.

Viisi viikkoa kestävän harjoittelujakson ajan Al Naimi sai tehdä myyntiavustajan töitä. Kokemus oli myönteinen.

Kielikurssin päättymisen jälkeen mies sai loistavia uutisia: liike otti hänet kesätöihin. Syyskuussa hän sai vakituisen paikan automyyjänä.

Jussi Rättyä ei epäröinyt ottaa Al Naimia töihin, vaikkei hän puhu sujuvaa suomea. Rättyä mietti, miksipä ei palkkaisi ammattiautomyyjää. Suomen kielen voi aina oppia.

– Ensin vähän jännitti, miten menee, mutta asiakkaat ovat suhtautuneet hyvin, Rättyä kertoo.

Al Naimi vahvistaa kohdanneensa lopulta vähän ennakkoluuloja Suomessa työskennellessään.

Jotkut asiakkaat saattavat ajatella, ettei hän ole ammattilainen, koska hän ei osaa hyvin suomea. Usein tilanne muuttuu, kun kaupanteko edistyy.

Al Naimi puhui työssään aiemmin englantia, mutta nykyisin suomea esimiesten toivomuksesta, jotta kielitaito kehittyisi. Toisinaan muut myyjät tulevat apuun, jos kielen kanssa syntyy ongelmia.

Myynnissä kielihaasteet eivät ole näkyneet: Al Naimin mukaan hän ylitti myyntitavoitteensa jo ensimmäisen kuukauden aikana.



Asiakaskunta Arabiemiirikunnissa oli Suomeen verrattuna tyystin erilaista, ja työkin ajoittain. Esimerkiksi McLaren järjesti tilaisuuksia, joissa asiakkaat saivat kurvailla urheiluautoilla autiomaassa.

Al Naimi teki siellä kaupat myös lähes kahden miljoonan euron arvoisesta McLaren P1 -urheiluautosta. P1 on yksi maailman kalleimmista autoista, ja sitä valmistettiin myyntiin vain 375 kappaletta.

Kontrasti on melkoinen: Oulussa Al Naimi on myynyt esimerkiksi yhden Rinta-Joupin halvimmista autoista, jonka hinta oli kolmisensataa euroa.

Hän ei kuitenkaan väheksy nykyistä työtään, päinvastoin.

Oikeastaan työskentely matti meikäläisten kanssa on Al Naimin mielestä mukavampaa kuin myyntityö Arabiemiraateissa oli, sillä suomalaiset ovat yleensä suoria, ja he tietävät, mitä he haluavat.

Työn haastavuutta Arabiemiirikunnissa lisäsi myös maan monikulttuurisuus. Al Naimin mukaan siellä on lähes kahdeksan miljoonaa ulkomaalaista – paikallista väestöä on noin miljoonan asukkaan verran. Se vaatii myyjältä joustavuutta.



Luksusautoja mies ei myönnä kaipaavansa.

– Tammikuussa minulle tarjottiin töitä Lamborghinilta Arabiemiirikunnista, mutta en halua lähteä takaisin. Minulla on täällä nyt perhe, Al Naimi kertoo.

Pariskunta odottaa perheenlisäystä muutaman kuukauden sisällä.

Tupoksessa sijaitsevan kodin pihalta löytyy juuri se Volkswagen, jonka Kristiina osti Khaledilta ensitapaamisella. Se on mukava muisto menneestä.