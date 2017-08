Panelistit Rotuaarilla: Alisuorittamisen mentaliteetista päästävä eroon

Rotuaarin lavalla järjestettiin lauantai-iltapäivänä Kalevan ja Ylen paneelikeskustelu otsikolla "Mihin Suomi menee?". Pohdintaan osallistuivat lääkäri ja kirjailija Juhani Seppänen, historioitsija Marianne Junila ja saksalaissyntyinen kirjailija Roman Schatz. Keskustelu lähetettiin suorana myös Kalevan verkkosivuilla ja Yle Areenassa, ja sen juonsivat toimittajat Petri Laukka Kalevasta ja Hanna Seikola Yle Oulusta.

Paneelikeskustelun otsikosta huolimatta pohdinnat polveilivat laajasti aiheesta toiseen, sen verran sanavalmiita keskustelukumppanit Rotuaarilla olivat.

– Eräänlainen itsekritiikki piilee jo pelkässä maamme nimessä, Juhani Seppänen huomautti keskustelun alussa.

Toteamus liittyi laajempaan pohdintaan Suomen yhteiskunnan vakaudesta, joka on tutkimusten mukaan maailman huippua. Käsitämmekö kuitenkaan itse, että asiamme ovat suhteellisesti hyvin? Entä kuinka tällainen vakaus on saavutettu?

Kalevan ja Ylen paneelikeskustelu veti väkeä Rotuaarille. KUVA: Jukka Leinonen

– Suomessa on aina viljelty sitä tarinaa, että olemme olleet historian saatossa alistettuja. Suomalainen identiteetti perustuu siihen, että emme kuulu Venäjään. Voisiko tässä olla päivityksen paikka, kysyi saksalaissyntyinen Schatz.

Seppäsen mukaan alisuorittamisen mentaliteetista olisi syytä päästä eroon. Hän ottaa esimerkiksi Oulun.

– En tiedä, millä leveysasteella Oulu sijaitsee, mutta kehotan katsomaan kartasta, mitä muita kaupunkeja sillä leveysasteella on. Emme ole alisuorittajia, olemme menestyjiä.

Historioitsija Junilan mukaan tärkein yksittäinen tekijä Suomen kukoistukseen on ollut koulutus ja sosiaalinen lainsäädäntö.

– Yhteiskuntamme on antanut 30-luvulta eteenpäin jokaiselle mahdollisuuden edetä elämässä. Pitäisi huolehtia, että nuoret saavat jatkossa tarpeeksi muun muassa historian opetusta, jotta he osaisivat suhteuttaa nykyajan itsestäänselvyyksiä siihen, mistä aikoinaan on tähän tultu.