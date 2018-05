Palon vaurioittama Äimäraution ravikatsomo remontoidaan, myös uusia tiloja tulossa - töiden tarkoitus alkaa kesällä

Tulipalossa vaurioituneen raviradan katsomo remontoidaan ja sen yhteyteen tehdään uusia tiloja. Rakennustyöt alkavat kesällä.

Helmikuun 20. päivä valkeni Oulun raviradalla synkissä merkeissä. Yöllä syttynyt tulipalo aiheutti mittavia vahinkoja katsomorakennuksen yläkerrassa.

Liekkien armoille jäivät vuosikymmeniä palvelleet toimistotilat ja alle kaksi vuotta käytössä ollut VIP-tila.

Tuli tuhosi myös ravien järjestämisen kannalta tärkeää tekniikkaa, joten edessä oli määrittelemättömän mittainen tauko.

Kari Erikssonin mukaan Äimäraution puitteet ovat kunnossa ja Oulussa voidaan järjestää Kuninkuusravit lyhyelläkin varoitusajalla. KUVA: Harri Haavisto

Oulun maaliskuun ravit ravattiin Ylivieskassa. Ihmisillä oli kuitenkin kova kaipuu kotiradalle ja väliaikaistilat mahdollistivat nopean paluun. Pohjolan Hevosystävien hallituksen puheenjohtajan Kari Erikssonin mukaan kaikki on sujunut hienosti.

– Alkuun pelotti, kun ravintola ja iso osa katsomosta oli poissa pelistä. Ihmiset kuitenkin suhtautuivat hyvin, eikä kukaan valittanut puutteellisista puitteista, Eriksson kertoo.

Toukokuun Number One -raveissa väliaikaistilojen arsenaaliin lisättiin ravintolateltta. Sen on tarkoitus palvella yleisöä kesän raveissa, aina syyskuun Oulu Expressiin saakka.

Arkkitehdit ovat tutustuneet katsomorakennukseen ja neuvottelut vakuutusyhtiön kanssa luistavat jouhevasti. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä ja toiveissa on saada urakka valmiiksi jouluun mennessä. Uutta katsomoa ei tehdä, vaan nykyisen päälle suunnitellaan tarvittavat tilat. Vaihtoehtona on myös erillisen tuomaritornin rakentaminen, jolloin tiloja voisi liittää sen yhteyteen.

– Toimisto-, tuomari-, ja tekniikkatilojen lisäksi suunnitteilla on yläravintola terasseineen. Nykyinen ravintola palvelee hyvin normaaleissa raveissa, mutta isommissa tapahtumissa se jää pieneksi. Haaveissa on myös saunallinen VIP-tila, Eriksson avaa visioita.

Erikssonin mielestä katsomo tulee rakentaa sellaiseksi, että se palvelee juuri ravitapahtumaa.

– Oulussa katsomo on ollut siinä mielessä ihanteellinen, että hevoset ovat lähellä. Lisäksi katsomo on pienestä porrastuksesta huolimatta lähes yhdessä tasossa. Jos katsomossa on jyrkkä porrastus, omalta paikaltaan ei viitsi liikkua mihinkään.

Radan muut puitteet keräävät Erikssonilta kehuja. Vuoden 2010 Kuninkuusraveihin tehtiin mittavat investoinnit, joten varikkoalue on hyvällä mallilla.

– Hevosille on turvalliset paikat, eikä niitä tarvitse valjastaa auton kyljessä. Pesupaikkoja on riittävästi ja alue on toimiva.

Pientä remonttia varikkoalueellakin on luvassa, sillä tallikahvion ja vierastallien katot uusitaan kesällä.

– Siihen on haettu ja saatu Hippoksen investointitukea. Kunhan katsomo saadaan kuntoon ja varikolle uudet katot, on ravikeskus huippuiskussa, Eriksson iloitsee.

Alue tarjoaa toimivat puitteet muuhunkin käyttöön. Rata sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä lähellä keskustaa, ja parkkitilaa on reilusti.

Lisäksi ravintolapalvelut ovat tarvittaessa saatavilla.