Palomiehiä tarvitaan yhä useammin kantoavuksi – Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitotehtävät kasvavat vuosittain 2 000 tehtävällä

Ensihoito tarvitsee yhä useammin pelastuslaitokselta apua.

Avunantotehtävien määrä oli suurempi kuin ainakaan kuuteen viime vuoteen. Pelastuslaitoksen voimia tarvittiin muun muassa potilaan siirtämisessä kantoapuna ja oven avaamisessa.

Kasvua selittää se, että ensihoitotehtävien kokonaismäärä on kasvanut muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi. Siihen vaikuttaa myös se, että ensihoitajien fyysinen kunto on keskimääräisesti matalampi kuin ennen. Aiemmin ensihoitajien työtä hoitivat usein fyysiset pääsykokeet läpäisseet palomiehet.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen palomiehiä tarvitaan yhä enemmän ensihoitajien avuksi. Viime vuonna ensihoidolle tehtyjä avunantotehtäviä oli 185 kappaletta, mikä on noin kolmannes enemmän kuin edellisvuonna.

Ensihoidon avuntarve on yleisin syy pelastuslaitoksen avunantotehtäviin. Viime vuonna avunantotehtäviä oli valtakunnallisesti 4591, joka on 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Yleisin tehtävä niin valtakunnallisesti kuin Oulu-Koillismaalla on potilaan siirtäminen ja kiireellinen oven avaaminen.

Potilaan siirtämisessä palomiehet toimivat yhä enemmän kantoapuna. Apua tarvitaan esimerkiksi silloin, kun potilas on painava tai hänet täytyy kantaa korkealta kerrostalosta ambulanssiin. Palomiesten pyytäminen apuun on turvallisempaa sekä ensihoitajille että potilaille.

– Kiinnitämme nykyään enemmän huomiota ensihoitajien työn raskauteen ja ergonomiaan, ja sen vuoksi kutsumme kantoapua herkästi. Se voi osaltaan näkyä hieman tilastoissa, ensihoitopäällikkö Ari Ehrola Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoo.

Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Rami Ruuskan mukaan ensihoitajien fyysinen kunto on keskimääräisesti matalampi kuin ennen. Syy ei niinkään ole yksittäisten ihmisten kunnon laskussa, vaan siinä, että aiemmin ensihoitajien työtä ovat hoitaneet palomiehet.

Ruuskan mukaan avunantotehtävien määrän kasvuun vaikuttaa myös, että ensihoitajina toimii naisia enemmän kuin aikaisemmin. Kantoapua tarvitaan useammin, koska naisilla on lähtökohtaisesti vähemmän voimaa kuin miehillä.

– Ensihoidon johtoporras onkin ehdottanut, että ensihoitajan fyysisestä toimintakyvystä säädettäisiin vaatimukset. Näillä vaatimuksilla varmistettaisiin, että työntekijä pärjää fyysisesti työssään.

Valtakunnallisesti ensihoidon tehtävämäärät kasvavat muutamalla prosentilla vuodessa. PPSHP:n yhteispäivystyksen ja ensihoidon johtaja Matti Martikaisen mukaan syyt kasvulle ovat moninaiset, mutta yksi iso syy on väestön ikääntyminen.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidon tehtävien määrä kasvaa vuosittain noin 2 000 tehtävällä. Tänä vuonna määrä on kasvanut 5,7 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Laitos on miettinyt hätäkeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kanssa syitä tehtävien määrän kasvuun.

– Valmiutta on lisätty, mutta jostain syystä siellä, missä on tiiviimpää asutusta, tehtävämäärät ovat nousseet, Ari Ehrola kertoo.

Vuonna 2015 Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tehtävämäärät tuplaantuivat, koska sen toiminta-alue laajeni koskemaan koko pelastuslaitoksen aluetta ja Vaalan kuntaa. Ennen sitä alue koostui nykyisen Oulun, Iin, Hailuodon ja Kempeleen alueesta.

Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa on 21 Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksikköä päivittäin valmiudessa. Se on Ehrolan mukaan erityisesti kiireisinä päivinä liian vähän.

– Oulun alueelle tulisikin saada valmiuteen kaksi ympärivuorokautista ensihoitoyksikköä lisää.