Pallogrillit piiloon ja makkarat uuniin paistumaan – avotulta ei nyt saa tehdä ulos edes muurattuun tulisijaan

Osa grilleistä on nyt käyttökiellossa, sillä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on asettanut alueellisen avotulentekokiellon Oulu-Koillismaan alueelle korkean maastopaloriskin vuoksi. Avotulentekokielto on voimassa myös osassa Lappia sekä Jokilaaksojen alueella.

Päivystävä palomestari Vesa Ek kertoo, että esimerkiksi pallogrilliä ei saa nyt käyttää. Myös kertakäyttögrillit on tällä hetkellä syytä jättää rauhaan.

– Grillata voi sähkö- tai kaasugrillillä, Ek toteaa.

Pihalle muuratut kiinteät tulisijat ovat myös pannassa, jos niihin tehtävästä tulesta voi lentää kipinä maastoon tai tuli voi levitä maapohjan kautta.

Ek kertoo, että pelastuslaitos voi puuttua tilanteeseen, jos jossain on pidetään avotulta avotulentekokiellon aikana.

– Tuli voidaan käydä sammuttamassa, Ek kertoo.

Avotulentekokielto on Oulu-Koillismaan ja Lapin alueella voimassa ensi viikon maanantaihin kello 16 saakka, ellei sitä päätetä purkaa aiemmin. Jokilaaksojen alueella kielto on voimassa ensi perjantaihin saakka.

Avotulentekokiellon aikana pelastuslaitos kehottaa välttämään myös maastossa tehtäviä töitä, joista voi syntyä kipinöitä. Näitä ovat esimerkiksi hakkuuaukioiden maanmuokkaus, tien pientareiden koneellinen niittäminen ja turpeen nosto kivisillä turvetuotantoalueilla.

Viime viikkojen aikana Pohjois-Suomessa on ollut useita maastopaloja. Ek kertoo, että viime päivinä Oulun seudulla on ollut vain muutamia pieniä paloja.

– Ehkä ihmiset ovat olleet nyt varovaisempia, Ek pohtii.