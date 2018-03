Pakkahuoneenkadusta tulee uusi pyöräkatu – työt on tarkoitus aloittaa toukokuussa

Mistä ne sadat pyörät keskustan pyörätelineisiin tulee, jos kyseessä on vain muutama pyöräilijä? Ja tuskin ihmiset tulevat keskustaan pyörälläkään muuten kuin asioimaan. Itse kuljen melkein pelkästään pyörällä ja käyn useita kertoja viikossa keskustassa liikuntasalilla, kivijalkakaupoissa, Valkeassa, ravintoloissa jne. On naurettavaa sanoa, että pyöräilijät ovat persaukisia. OYS:ssakin hyvin monet työntekijät kulkevat pyörällä ja pyöräilijöistä suuri osa on lääkäreitä. Pyörä voi maksaa käytetyn auton verran ja monella on lisäksi olemassa myös auto.