Päivin kahvit -tilaisuudessa kyseltiin kaupunginjohtajalta saunamaailmasta ja talviuintipaikasta

Vai, että ihan Toppilansaaren palvelut on nyt noussut keskustelun aiheeksi. Jos saan sanoa oman mielipiteeni, niin tässä: sinne jos muutat, olet varmaan tietoinen, mikä se palveluiden taso on. Käyt kuule peltomarketista hakemassa ne ruoat perheellesi, ellet tajua sitä lähi-supparia kannattaa, kun se siinä vieressä on. Mitä palveluja sinne oikeasti halutaan ja voidaan edes sijoittaa, jos aikuisten oikeasti mietitään.