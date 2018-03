Pääsiäisen liikenne tuplaa automäärän Oulun Pohjantiellä – pohjoisessa pelti rytissyt muutamaan otteeseen

Pääsiäisliikenne alkaa olla vilkkaimmillaan Oulun seudulla, varsinkin nelostiellä eli Pohjantiellä meno saattaa ruuhkautua.

Liikennepäivystäjä Jari Torvinen Liikenneviraston Oulun tieliikennekeskuksesta kertoo, että Pohjantien pohjoista kohti menevät kaistat ovat vilkkaimpia paikkoja liikenteessä kiirastorstaina. Ruuhkaa riittää noin kello 19:ään saakka.

Nelostiellä Iissä sattui torstai-iltapäivänä kolmen auton ketjukolari. Onnettomuudessa ei tullut mainittavia henkilövahinkoja.

Pieniä risteyskolareita sattui alkuillasta esimerkiksi Kalajoella ja Pyhännällä. Poliisin tietojen mukaan isompia onnettomuuksia ei pohjoisessa ollut iltaseitsemään mennessä tullut.

Tie- ja siltaremonttien vuoksi Pohjantiellä olevat 50:n ja 30:n kilometrin tuntinopeudet hidastavat liikennettä Iskossa, Laanilassa ja Ritaharjun kohdalla.

Torvinen tarkistaa, että Pohjantiellä kulkee kello 15.30 aikoihin noin 2000 autoa tunnissa.

– Normaalitorstaihin verrattuna automäärä on kaksinkertainen Pohjantiellä.

Myös liikenne Kuusamon suuntaan on viriämässä. Paikallisten autoilijoiden lisäksi etelästä tuleva suksiboksiautojen joukko jakaantuu Oulun seudulla kahtia, osa jatkaa kohti pohjoista ja osa kääntyy Kuusamon suuntaan.

Torvisen mukaan torstaina on hyvä keli ajella pääsiäisen viettoon pohjoiseen. Osa lomallelähtijöistä on matkan päällä vasta perjantaina, jolloin tiellä on väljempää.