OYSissa uusi hoitomuoto eturauhassyöpään – sädehoitokertojen määrä pienenee radikaalisti

Olin sädehoidossa OYS:ssa vuosi sitten 30 kertaa. Sädehoitokoneita on neljä joista ykköskone on tämä uusin ja sen huoneessa on myös potilaille puketumistilat. Ajattelin usein miltä tuntuu naisesta, jolta on leikauttu rintasyöpä ja hän joutuu riisuuntuun kun mieshoitajia on paikalla. Aloituskuvauksessa kolme naista seisoi rivissä edessäni kun riisuuduin. Mikä oli sen hoidollinen tarkoítus. Tapasin odotushuoneessa naisen jolta oli leikattu rintasyöpä ja hän kertoi, että iho on arka ja tulehtunut sädhoitoalueella. Sanoin, että kannatta käyttää sinistä bepanteenia. Myöhemmin hän kertoi, että se on auttanut paljon. Tyypillinen asenne hoitajilta, etteivät he olleet vaivautuneet kertomaa sitä hänelle. Ykköskoneelle menijät saattoi tunnistaa jo odotushuoneessa ylempään kastiin kuuluviksi jolle pääsee harvat ja valitut