OYSin yhteispäivystyksen laajennustilat pian käyttöön: Lupauksina parempi tiedotus, lyhyemmät odotusajat ja tehokkaampi toiminta

OYSin yhteispäivystyksen laajennustilat otetaan käyttöön 9. heinäkuuta. Toiminta tehostuu, odotustiloja tulee lisää ja tiedottaminen potilaille paranee.

Pikkuvaivojen hoitoon tulee päivystykseen oma linjansa. Tavoitteena on, että odotusajat lyhenisivät.

Oulun seudun yhteispäivystyksen toimintamahdollisuudet paranevat heinäkuussa tilojen laajennuksen ansiosta merkittävästi, uskoo ensihoidon ja päivystyksen johtaja Matti Martikainen.

– Olemme saamassa tulevan heinäkuun aikana yli 1 000 neliötä lisää tilaa yhteispäivystykseen, kun fysiatrialta vapautuvat tilat saadaan päivystyksen käyttöön. Lisätilojen ansiosta pystymme tehostamaan potilaiden hoitoprosesseja, Martikainen sanoo.

Työt ovat aikataulun mukaan valmiina 22. kesäkuuta, ja kalustamisen jälkeen uudet tilat avataan 9. heinäkuuta.

Kaikki kävelykykyiset potilaat tulevat 9. heinäkuuta lähtien päivystykseen uudesta paikasta nykyisen sisäänkäynnin läheltä.

– Me otamme myös nopean linjan käyttöön. Nyt järjestetään ihan oma linja sellaisille potilaille, joilla on pienempiä vaivoja. Heidät voidaan ohjata jo alkuvaiheessa kokonaan erilleen muusta päivystykseen tulevasta joukosta. Tavoitteena on, että odotusajat lyhenisivät, Martikainen sanoo.

Nopealla linjalla on omat hoitajat ja lääkärit.

Vuositasolla päivystyksen läpi menee noin 85 000 potilasta. On arvioitu, että noin 35 000 menisi jatkossa nopean linjan kautta.

– Tällä hetkellä tämä potilasryhmä joutuu aika paljon odottamaan. Heille saadaan nyt nopeampi hoito.

Perusterveydenhuollon potilaat ovat joutuneet ruuhka-aikoina odottelemaan hoitoon pääsyä käytävillä tilanpuutteen takia.

Nyt potilaille tulee seurantatila, jossa on vuodepaikat 22 henkilölle. Siellä potilaat ovat Martikaisen mukaan asianmukaisemmin hoidossa. Sitä Martikainen ei kuitenkaan täysin pysty lupaamaan, että kenenkään ei koskaan tarvitsisi odotella käytävällä.

– Meillä tulee aina ruuhkahuippuja, mutta tilanne paranee oleellisesti.

Päivystykseen tulevien hoidontarpeen arviointi paranee. Uusissa tiloissa on arviointia varten erillisiä huoneita.

Enimmillään voi olla ruuhkatilanteen mukaan neljä hoitajaa arvioimassa hoidon tarvetta. Huoneissa keskusteltaessa myös potilaiden intimiteettisuoja paranee.

Jatkossa potilaille annettava informaatio paranee. Entistä tilavampien odotustilojen näyttötauluihin tulee tietoa, joka kertoo, mitä päivystyksessä tapahtuu.

Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä otetaan myös päivystyksessä käyttöön. Lapsipotilaille järjestetään erilliset odotustilat, ja päihdeasiakkaat hoidetaan jatkossa omalla alueellaan.

Viime vuonna saatiin päivystykseen 14 hoitajan vakanssia lisää. Lisää tarvitaan.

– Kyllähän tähän väistämättä tarvitaan lisää hoitajia. Se mitoitus ja arvio on nyt tekeillä. Ainakin itse uskon, että me saamme päättäjät vakuuttuneiksi, että tietyillä sat-sauksilla me saamme toiminnot paremmiksi. Siitähän tämä on ollut kiinni, että on ollut liian pienet tilat ja liian vähän porukkaa, Martikainen sanoo.

Päivystykseen tulevien potilaiden tilanne paranee luultavasti muutaman vuoden kuluttua taas, kun OYSin Tulevaisuuden sairaala -hanke etenee.

Siinä yhteydessä myös päivystyksen tilat rakennetaan kokonaan uusiksi.

Jos suunnitelmat hyväksytään sairaanhoitopiirin päättävissä elimissä, aivan uudet päivystyksen tilat olisivat valmiina vuosina 2022–2023.

Ensihoidon ja päivystyksen johtajan Matti Martikaisen mukaan oli kuitenkin välttämätöntä saada nyt muutaman vuoden ajaksi käyttöön laajennusosa entisiin tiloihin, vaikka aivan uudet tilat ovat mahdollisesti tulossa.

– Potilailla on oikeus saada hyvää päivystyshoitoa. Jos olisi odotettu kokonaan uutta sairaalaa, se olisi ollut täysin kestämätöntä, Martikainen sanoo.

Nyt tehtävä remontti maksaa jonkin verran yli miljoona euroa.

Remontoiduissa tiloissa pystytään myös arvioimaan uusia toimintamalleja ennen uuden sairaalan rakentamista.