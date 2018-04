OYSin päivystyksen toiminta tarkastetaan – hoitajien mukaan potilasturvallisuus on vaarassa pelon ilmapiirin vuoksi

OYS on sairas työpaikka. Vallankäyttö ja alistaminen on arkipäivää. Myös muissa yksiköissä johtaminen on kaikkea muuta kuin työntekijöiden hyvinvoinnin, potilasturvallisuuden tai hoidon laadun huomiontia. Johtaminen on sairasta työntekijöiden nöyryyttämistä ja eriarvoista kohtelua. Laadusta ja potilasturvallisuudesta tingitään, jotta potilas saadaan hoidettua pian pois.