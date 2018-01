Ouluun luvassa ensi viikoksi talvista pakkassäätä – tuuli lisää pakkasen purevuutta

Ensi viikko alkaa Oulussa pilvisessä pakkassäässä. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo, että maanantaina lämpötila on noin viisi astetta pakkasen puolella.

– Etelätuuli voimistuu lähivuorokauden aikana, Valta toteaa.

Mitään myrskytuulia ei kuitenkaan ole luvassa, vaan tuulen voimakkuus on noin 5 metriä sekunnissa. Kohtalainen tuuli lisää kuitenkin jonkin verran pakkasen purevuutta.

– Yleensä etelätuuli on lämpimämpää, mutta se on kiertänyt Venäjältä Uralin kautta eli tuuli on nyt vähän kylmempää, Valta kuvailee.

Tiistaina ja keskiviikkona pakkanen kiristyy aavistuksen verran ja päivälämpötila on noin -8 astetta. Vallan mukaan pilvipeite saattaa rakoilla tiistaina, mutta sumupilven käyttäytymistä on vaikea ennustaa.

Torstaina Oulun seutua lähestyy matalapainealue, joka voi tuoda mukanaan lumisateita. Lämpötilassa ei tapahdu suuria muutoksia, vaan pakkanen pysyy yhä noin kahdeksassa asteessa.

– Viikonlopun säässä on vielä pientä epävarmuutta, lauhtuuko tai tuleeko lumisateita, Valta sanoo.

