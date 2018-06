Ouluuksin perustaja Päivi Mäkelä kuvaa persoonallisia oululaisia – "Haluan, että kuvattavalle tulee hyvä fiilis"

Päivi Mäkelä kuvaa vapaa-ajallaan oululaisten katutyylejä. Suosittu sivusto on saanut jo vankan kannattajakunnan.

Päivi Mäkelä on nainen Ouluuksin takana. Sosiaalisessa mediassa sekä blogina toimiva Ouluuks on sivusto, johon Mäkelä kuvaa persoonallisia oululaisia. Mäkelä perusti sivuston viime syksynä, mutta idea on syntynyt jo yli kahdeksan vuotta sitten.

– Siskoni muistelee, että olin vaihdossa Englannissa ja kun palasin sieltä, pyörittelin ideaa tällaisesta sivustosta. Se oli vuonna 2010, Mäkelä kertoo.

Lopulta viime syksynä hän rohkaistui ja perusti Ouluuksin. Tänä päivänä sillä on jo satoja seuraajia ja yllätys on ollut suuri, kun monet kaduntallaajista, joita Mäkelä on pyytänyt kuvattaviksi, ovat tunnistaneet hänet.

– Vai herättävätkö huomioni sellaiset henkilöt, jotka muutenkin ovat kiinnostuneita tyyleistä, Mäkelä miettii.

Hän käyttää mieluummin sanaa katutyyli kuin katumuoti. Tyyli kun on niin paljon enemmän kuin pelkkä muodikas pukeutuminen.

– Ensimmäisenä kiinnitän huomiota siihen ihmisen persoonaan ja ulosantiin. Ehkä sitä kautta tulee lähestyttyä iloisia ja avoimia henkilöitä, Mäkelä sanoo.

Omaa tyyliään Mäkelä kuvailee klassiseksi ja skandinaaviseksi, johon hän tykkää tuoda pienen twistin kasari-ysäriyksityiskohdilla. Ylipäätään hän on tarkka vaatekaappinsa sisällöstä ja hän haluaa panostaa ennemmin laatuun kuin määrään.

– En osta vaatteita trendien mukaisesti. Ostan asioita, jotka kestävät useamman vuoden ja jotka voi yhdistää jo niihin vaatteisiin, joita minulla on, Mäkelä kertoo.

Ouluuksiin kuvaamiensa henkilöiden tyylit vaihtelevat laidasta laitaan ja Mäkelä tykkääkin kuvata monipuolisesti. Toisten valinnoista voi inspiroitua ja hänestä on mukava tuoda esiin sellaisia tyylejä, jotka voivat olla kaukana hänen omasta makumaailmastaan.

Mäkelä kuvaa mielellään kaiken ikäisiä. Iäkkäämmät kieltäytyvät nuoria useammin. Nuorille kuvattavana oleminen on jo niin arkipäiväistä, että he suostuvat helposti.

Mäkelä on muuttanut Ouluun jo 18-vuotiaana, mutta Ouluuks on tehnyt kaupungista hänelle entistä rakkaamman.

– Kuvausharrastus ja ihmisten kanssa tekemisissä oleminen on lisännyt kuuluvuuden tunnetta Ouluun. Odotan kovasti kesän festareita, sillä niissä on niin paljon kuvattavaa.

Toki hän viihtyy normaalissa katuympäristössäkin, mutta festarit tuovat aina oman lisäripauksensa katutyyliin. Mäkelä haluaa levittää hyvää fiilistä ja korostaa, ettei Ouluuksin tarkoituksena ole arvostella ketään.

Hänen omakin tyylinsä on vuosien varrella vaihtunut. Varsinainen kiinnostuminen pukeutumiseen alkoi yläasteella.

– Minulla oli rastat ja tein paljon itse vaatteita. En tosin käyttänyt niitä, vaan ystäväni piti niitä, Mäkelä sanoo.

Kuvaaja on opiskellut kasvatustieteen maisteriksi pääaineenaan kasvatuspsykologiaa.

Opinnoista on hyötyä myös ku­vausten vuorovaikutustilanteissa.

– Haluan, että kuvattavalle tulee hyvä fiilis ja että kuvaus on hänelle erityinen kokemus.

Ouluuksiin pääsee tutustumaan myös verkossa. Lisäksi Ouluuks löytyy Facebookista ja Instagramista nimimerkillä ouluuks.